MOJE KOLEGINICE NE ZNAJU DA ŽIVE, NE TREBA MI TERAPEUT: Andreana Čekić iskreno o razvodu, PREVARI, ali i Darku Laziću, Ani Sević, Marini Gagić...

Andreana Čekić suočava se sa raskidom svog braka, ali i sa velikim uspehom duetske pesme.

Pevačica je progovorila o karijeri, razvodu, ali i kolegama sa estrade.

"Stvarno sam zaslužila ovoliki uspeh. Dugo sam na estradi, a onima koji kvalitetno rade nekada treba duže vremena da naprave ogroman uspeh u karijeri. Ja sam veoma zadovoljna", kaže Andreana.

Zato ti u ljubavi ne ide. Nakon samo dve godine braka ti se razvodiš.

"Ljubav je svuda oko nas. (smeh) Mi koji se bavimo javnim poslom, posebno muzikom, malo drugačije gledamo na stvari. Ja apsolutno verujem u ljubav i zaslužujem je jer je mnogo dajem", rekla je ona.

Tvoje koleginice posle razvoda traže pomoć psihijatra, plaču, drame… A ti?

"Pa šta da im radim kada ne znaju da žive. Nekima je razvod katastrofa i teško im pada. Meni ne. Nekome je to kraj, a meni novi početak. Ne treba mi stručna pomoć, niti psihoterapija, ja sam sebi najbolji terapeut", istakla je Čekićeva.

Tvoj bivši muž viđao se sa Dušicom Grabović, a sada se pljuju po medijima?

"Nemoj, molim te, ta pitanja. Ona je komentarisala mog muža i on nju, tako da je to njihova tema i njihova stvar, a ne moja. Dušica mi nije u fokusu da bih je komentarisala", rekla je.

Bivši muž je i dalje u tvom bendu?

"Pa mi smo u odličnim odnosima, ostali smo ekstra prijatelji i tako će biti doživotno. Razveli smo se sporazumno, ali i dalje radimo zajedno. To je nekima čudno, ali zapravo je normalno", kaže Andreana.

Tako savetuješ i kumove Anu i Darka?

"Pa i oni su se rastali sasvim normalno, nisu na krv i nož iako neki misle da jesu. Rastali su se kao dve normalne osobe i komuniciraju normalno jer Lorena treba da ima roditelje koji se slažu iako nisu u braku", istakla je Andreana.

Darko izgleda sasvim dobro sada, da li ćerka Lorena treba da ga vidi?

"Dete od četiri godine ne treba da ga vidi bar dok ne stane na svoje noge. Ne treba da stekne utisak da je on povređen. Mislim da je to jedini razlog. Stavite se u kožu deteta od četiri godine koje treba tatu da vidi u kolicima i shvati da je on povređen. Lorena je mala i ne treba da nosi traume zbog tih stvari. Svi smo prošli pakao zbog udesa, ja sam i dalje emotivno načeta i sada mi idu suze. Bila sam kod njega u banji, odnela sam mu jelkicu kako ne bismo prekidali tradiciju slike pored jelke.", rekla je pevačica.

Darko će postati otac, hoćeš li mu kumovati? Da li ćeš kumovati i Ani Sević?

"Naravno da hoću ako me bude pitao. Darka doživljavam kao rođenog brata i apsolutno mu verujem, kao i on meni. Naravno da hoću i njoj. Biće mi zadovoljstvo", istakla je ona.

Kakva si sa Marinom? Dok je Darko bio životno ugrožen, svi ste spominjali Anu, a Marinu niko.

"Marina je predivno dete, kažem dete jer je mnogo mlađa od nas. Stvarno je umiljata i u njenim okicama se vidi ljubav i baš mi ide uz Darka. Mislim da ga iskreno voli i on zaslužuje da bude voljen", rekla je za kraj Čekićeva.

