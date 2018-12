TOPALKO PREKINUO KONCERT KAD MU JE PUKAO GLAS, A SADA PLAĆA CENU: Pevač je već isplanirao šta će da uradi SLEDEĆE i biće na GUBITKU!

Milan Topalović Topalko otvorio je dušu o svemu što ga je zadesilo nakon što je morao da prekine koncert, jer mu je "pukao" glas, da bi potom svima koji su bili na istom obećao drugi, besplatni.

"Ovo je bio prvi moj koncert i sad vidim gde sam sve pogrešio. Verovao sam da svako u timu radi svoj posao najbolje što može, ali to nisam smeo, jer su na kraju zakazale ključne stvari. Bio sam neiskusan. Ovo sve je nauk za mene", započeo je priču Topalko, pa izneo detalje:

"Uskoro ću da objavim datum novog koncerta, koji sam već dogovorio. Od organizacije do tehnike sve ću sam da obezbedim. Trebalo je da dovedem svog tonca i da donesem svoju miksetu. Već u 13 sati na dan koncerta došao sam sa orkestrom da proverim kako teku pripreme. Bio sam očajan jer sam shvatio da ništa nije kako treba. Od 16 do 18 sati drao sam se kao magarac, što su stvari kakve sam zatekao. Verovatno mi je zato i pukao glas posle sat i 40 minuta, ali ne kako su neki rekli da se to deseilo na početku koncerta. Imao sam koncert pre koncerta faktički i od urlanja i psovanja sam iznemogao. Ton je bio očajan, uprkos preskupoj tehnici koju imaju. Govorili su mi da će srediti, ali se nista nije sredilo. Mislio sam da njihov mikser od 50.000 evra mora biti bolji od mojeg koji košta 3.000 evra. Ali nije tako, sledeći put vodim i tonca i nosim mikser.

"Nisam imao ton kakav moram da imam. Kristalno jasan, da čujem svakog muzičara i da se ja lepo cujem. To je jedino što želim. Ne optužujem "Sava centar" zbog neuslova koje su mi priredili, ali jeste bilo užasno hladno, nisam imao ni peškir, ni toplu vodu. Obraz u porodici Topalović nema cenu. Biću na gubitku jer želim da poklonim novi koncert svima koji su kupili kartu i ostali uskraćeni za tih pola sata koliko sam još hteo da pevam, da me nije izdao glas, ali neću da izgubim obraz i dostojanstvo. Sve mogu da izgubim ali to dvoje ne", zaključio je folker.

