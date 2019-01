ANA SE NADALA DA ĆE KONAČNO BITI PORODICA: Evo šta se dešavalo između pevačice i Rađena kada je ona shvatila da je DEFINITIVNO KRAJ

Ana Kokić i Nikola Rađen papire za razvod braka morali su da potpišu baš na Božić, s obzirom na to da je Nikola sedmog uveče imao let za Moskvu, a odmah nakon odlaska kod advokata i razgovora sa ćerkama, vaterpolista se spakovao i otišao za Rusiju, dok je Ana ostala sa naslednicama u Beogradu.

Pevačica Ana Kokić i vaterpolista Nikola Rađen odlučili su da nakon Božića svako krene svojim putem, pa su na najveći hrišćanski praznik potisali papire za razvod. To je ujedno narušilo i porodičnu proslavu Božića jer su odluku da više neće živeti zajedno istog dana saopštili naslednicama desetogodišnjoj Nini i devetogodišnjoj Tei.

Kako je Rađen imao let za Moskvu sedmog uveče, potpisivanje papira je moralo da se dogodi upravo na Božić kako bi sve bilo predato sudu do njegovog sledećeg dolaska. Nakon što su nekoliko puta pokušali da razgovaraju o svemu i braku daju drugu šansu, shvatili su da je sve uzalud.

Ana je često odlazila kod Nikole u Moskvu, što sama, što sa ćerkama, ali je posle svega bilo jasno da su odnosi među njima zahladneli. Zato su odlučili da kada Nikola dođe u Srbiju za praznike, potpišu papire za sporazumni razvod. Sve je bilo gotovo za Božić, kada su u advokatsku kancelariju stigli zajedno - kaže naš izvor, i dodaje:

- Usledio je najteži deo jer su odluku morali da saopšte ćerkama koje nisu ni slutile da između mame i tate već neko vreme stvari ne funkcionišu. Porodičnu idilu na Božić zamenili su ozbiljnim razgovorom. Zajedno su objasnili Nini i Tei da više neće živeti zajedno, ali da to ne menja odnos koji će oboje imati prema njima. Vrlo pažljivo su im saopštili šta razvod roditelja znači za njihovu porodicu i potrudili se da one ovu njihovu odluku ne shvate traumatično. U svakom slučaju, Nikola je često bio angažovan van Srbije i neće im biti čudno što ne žive zajedno, ali će to svakako osetiti kada su porodična putovanja u pitanju i to što Nikola neće više spavati u porodičnom stanu. Zasad deluje da su devojčice, koliko je to moguće, odluku prihvatile dobro.

Da stvar bude gora, sve se dogodilo baš u trenutku kada se Nikola konačno vraća u Beograd posle nekoliko godina rada na različitim adresama van Srbije.

- Rađen će do kraja sezone ostati u Moskvi, a potom se vraća u Beograd. Ana je polagala nade da će to uticati na njihov odnos i da će konačno biti porodica, ali očigledno da se to neće desiti. Nikola je dugo igrao i u Atini na početku njihovog braka, pa su i tu razdaljinu uspešno prebrodili. Njihov brak je svakako već nekoliko puta bio u krizi, ali su oni uspevali da je prebrode. Ana se trudila da održi porodicu na okupu jer je želela da njihove ćerke odrastaju s oba roditelja, ali je nedavno shvatila da su se emocije među njima ugasile i da je definitivno kraj - objašnjava naš izvor.



Ana i Nikola nisu želeli da detaljišu zbog čega je došlo do kraha njihovog braka i o razlozima da u ovom trenutku donesu takvu odluku, pa su zajedničkim saopštenjem.

Nakon što su se venčali pre deset godina, brak Ane i Nikole pratile su razne priče, naročito o navodnim Nikolinim neverstvima, pošto je go-go igračica Gorana - Goga Aleksić ispričala da je Rađen s njom varao Anu. U javnost su ubrzo procurile i fotografije na kojima je Nikola Rađen potpuno nag u hotelskoj sobi. Mediji su pisali da ga je navodno devojka sa kojom je Nikola tu noć bio uslikala dok spava i za serijal fotografija tražila 100.000 evra. Rađen je često dovođen u vezu i sa pevačicom Nikolijom Jovanović, sa kojom su ga paparaci uslikali u klubu, ali su on i Ana uspeli sve ove priče da prevaziđu.

