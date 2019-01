ANA NIKOLIĆ NA SAMOM DNU ZBOG DEPRESIJE: Očajna pevačica ne želi da nastupa, kilažu nikako da skine, a živi od UŠTEĐEVINE koja se smanjuje! Rastina bivša U PANICI!

U poslednjih nekoliko meseci Anu Nikolić nismo imali priliku da vidimo u javnosti nijednom, kao ni na društvenim mrežama sa kojih se skoro potpuno povukla.



Svog poslednjeg klupskog nastupa se verovatno ni ona sama ne seća jer je davno bio, a od novih pesama koje je najavila pre skoro godinu dana nema ni traga ni glasa. Glavni razlog pevačicinog povlačenja sa scene, kažu dobro upućeni izvori bliski Nikolićevoj, jeste taj što ne može da smrša i vrati staru kilažu koju je imala pre rođenja ćerke Tare.

foto: Damir Dervišagić

Osim problema sa izgledom, pojavile su se i nove nevolje koje joj zadaju sve veće glavobolje. Njen doskorašnji suprug Stefan Đurić Rasta je pre nešto više od mesec dana doneo odluku da prekine i poslovnu saradnju s Nikolićevom i njenim bratom Markom. To znači da je reper povukao sve pesme čiji je on autor, a trebalo je da se nađu na njenom novom albumu koji je najavljen za leto ove godine.



- Ana je očajna. Teško je podnela kada ju je paparaco jednog tabloida nedavno fotografisao, što nije ni znala dok nije ugledala svoje fotke. Bukvalno se užasnula kad je videla komentare na račun svog izgleda na internetu, iako je i sama svesna da više ne liči na sebe - kaže naš izvor i dodaje da je nekada najzgodnija pevačica na estradi psihički veoma loše.

foto: Ana Paunković

- Upala je u depresiju, što je i logično, jer se više od godinu dana trudi da smrša i nikako joj to ne polazi za rukom. Na sve to, sad je onemogućena da snima pesme jer Rasta neće više da radi s njom, ljut je zbog razlaza. Čuo sam da je zvala repera Slobodana Veljkovića Cobija, Rastinog druga. Valjda će joj on raditi muziku za novu ploču umesto Stefana - kaže naš sagovornik i dodaje da je Nikolićeva odavno raspustila bend koji ju je pratio na svirkama.



- Mislim da nema dana da vlasnici klubova ne zovu Anu da nastupa, ali ona neće. Jednostavno, nema volje ništa da radi dok ne smrša, nije zadovoljna svojim izgledom. Nekoliko meseci posle porođaja je počela da nastupa, smatrajući da će joj taj fizički napor pomoći da smrša, a kad je videla da od toga nema ništa, brzo je odustala. Za sada još može da živi ušteđevine, ali to neće još dugo trajati i već je hvata panika - rekao je naš izvor.

foto: Printscreen

Ana, kao i njen brat i menadžer Marko Nikolić, juče nisu odgovarali na naše pozive.

Podsetimo, u avgustvu prošle godine lekari su upozorili pevačicu da će se teško ratosiljati suvišnih kilograma jer ima ozbiljan poremećaj hormona, o čemu je Kurir tada detaljno pisao. Nikolićeva je u tom periodu imala 94 kilograma, a čini se da se ta brojka još nije smanjila.



Pobesnela

Ana otpustila fitnes instruktore

Nikolićeva je sredinom novembra otpustila dva instruktora, s kojima je tri meseca trenirala, smatrajući da oni nisu dali dovoljan doprinos i da je s njima samo izgubila dragoceno vreme. Dok je sarađivala s njima, Ana je uspela da oslabi 11 kilograma za prvih pet nedelja, ali već nakon nekoliko dana, ponovo se ugojila tri kilograma, što je ona smatrala neuspehom.

Kurir.rs, Ivan Ercegovčević/ Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir