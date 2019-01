NEDA UKRADEN OTVORENO, PROGOVORILA I O INSTAGRAMU: Moj uspeh je ponajviše pitanje pameti!

Nedavno gostovanje Nede Ukraden u jednoj emisiji ustalasalo je javnost u domenu da se neke Nedine izjave prepričavaju, a samoj pop zvezda po ko zna koji put aplaudira na iskrene izjave. Tako se Neda osvrnula na činjenicu da je njen uspeh ponajviše pitanje pameti!

- Moj uspeh je pitanje talenta, naravno sreće, rada takođe, ali i pameti! Ne znam nijednog glupog čoveka koji je uspeo dugo da ostane u vrhu! Jer moraš biti dorastao uspehu. Moraš se nositi s tim. Svedoci smo kako more mladih završava u alkoholu, drogi, danas su top stars, a za pet godina ne možeš se setiti njihovog imena. Nešto ti da genetika, nešto tvoj vlastiti rad, nešto tvoja srećna okolnost, da se udaš ili oženiš za nekog ko te gura, s kim naučiš, stekneš, upoznaš. Ceo život je učenje."

Osvrnula se i na društvene mreže i objasnila novi pojam koji je čula u Hrvatskoj. Intagramuše.

- Ne možeš biti mimo sveta. To bi bilo kao da si slep kod očiju. Instagram je besplatan način da se oglasiš, najaviš gde ćeš pevati, jedan odličan informer. Uostalom, kod mene ima toliko događanja da ja ne mogu da postignem da objavim sve. Instagram mi je legao kao društvena mreža, gde mogu lepo da komuniciram, međuitm ono što mene jako nervira jeste, a čula sam i jedan termin zove se - instagramuše. TO mi je tako dobar izraz. Jedan hrvatski modni guru me je u jednom svom komentaru jako pohvalio i napisao između ostalog "i za razliku od vas, vi instagramuše što se čepite i pućite" Taj način komunikacije sa svetom što ćeš tako staviti usta, vidi moje silikone, smatram krajnjim debilitetom!

A objasnila je da Instagram možda kao vizuelni sadržaj traži lepe fotografije, ali da psotoji način da se sadržaj iskreira.

- Ja sam neko ko pre svega voli svoju porodicu. Volim slikati svoju sarmu kako pravim, a stvarno je pravim, časna pionirska, mnogo volim da kuvam i u kuhinji sam Bog! Volim da stavim na Instagram takve stvari. Imam i svoju naslednicu u kuhinji moju Aleksandru koja stalno sedi u kuhinji i pravi neke kolače (smeh) Korišćenje instagrama može biti i drugačije, osim trivijalne i površne komunikacije, koja poručuje vidi moju spoljašnjost, jer to je ipak slika. Ali neverovatno je to da ta jedna te ista poza, utiče da kada vidim takvu sliku stičem dojam da je ta osoba glupa. Čim vidim takvu sliku - ja mislim da je ta osoba jako glupa!"

Slavnu pop zvezdu ovih dana očekuje nastavak koncertnih aktivnosti, ali i priprema za veliki nastup na Europe Music Festu u Las Vegasu gde će u maju ove godine imati nastup od 60 minuta, kojom prilikom će predstaviti svoj rad i muziku ovog dela sveta, autentično kako samo ona ume i po čemu je poznata. Ujedno će ovo biti i prilika da Neda uđe u svetske muzičke tokove, mesto koje joj odavno pripada budući da je njena pesma "Zora je svanula" prepevana na čak 13 svetskih jezika.

