DAVNO JE PRESTAO DA JE VOLI I JEDVA JE ČEKAO DA ODE: Ana iznela šokantne detalje iz veze Davida i Aleksandre! (VIDEO)

Ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste odluka Ane Korać da pred svima prizna svoje emocije koje gaji prema Davidu Dragojeviću, a koji je ostavio svoju devojku odmah nakon što je uplovio u vezu sa njom.



U Beloj kući se mnogo polemisalo o iskrenosti u njihovom odnosu, a voditelj Ognjen Amidžić posetio je zadrugare kako bi, između ostalog, porazgovarao i sa njom o svemu što se u prethodnih nekoliko dana dešavalo.

Ona je ovoga puta decidno ispričala kako su njih dvoje shvatili da su pravi spoj, a nije prećutala ni šta joj je David pričao o Aleksandri Subotić.

- Znaš čega sam se setila?! Kad si me pitao u Dubiozi da li bih bila sa Davidom. Ja sam tada mislila da je nemoguće! Da mi je neko pričao, ja ne bih verovala! Vidi, između nas je uvek bila ta neka privlačnost, samo što smo znali da je nemoguće ovde. On je sa Aleksandrom bio. Mislila sam da će tu biti do kraja i to je to. Ja sam iskreno rekla da mi je on simpatičan. Znala sam da postoje simpatije. Sa Markom je bila priča tinejdžerska, nije on za mene. David je kao ja, spojili smo se, super. Zaista sam se zaljubila, malo mi je teško da priznam to. Potrebno mi je vreme da se zaljubim, ali ovo me ne prolazi. On meni govori da je sve ovo nerealno i da ne može da veruje. Ovo mu je falilo, on se stvarno zaljubio i vidim da mu baš prijam, stvarno nam je lepo. Jednostavno, njemu je glupo da priča, ušao je odmah sa mnom u vezu, nije on bio zaljubljen i prestao je da voli davno. Nije je voleo, jednostavno iz poštovanja prema njoj, samo podrška. Ali, ljubav tu nije postojala. On je meni rekao da sam baš devojka za njega, problem je što je on imao pritisak, sa mnom nema to. Evo, sad je tamo i nedostaje mi - bila je iskrena Ana.

