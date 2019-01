LJUBA OSULA PALJBU PO DAVIDU: Pseto jedno, Aleksandra ti je plaćala botoks! (FOTO)

David Dragojević zaratio je s većinom ukućana zbog toga što je ispao nefer prema verenici Aleksandri Subotić i javno je ostavio zbog Ane Korać. Vođa čopora usmerenih protiv zadrugara jeste Ljuba Pantić, koja je izvređala nesuđenog zeta rekavši da bi on imao seks za pare, kao i da mu je upravo njena ćerka plaćala botoks od svog novca!

Otkako se zbližio a potom i smuvao sa atraktivnom starletom, mnogi zadrugari podržali su Davida i Anu, ali bilo je i onih koji su ih napali. Prvenstveno se na stubu srama našao Dragojević, kome su cimeri zamerili da je ispao nefer prema verenici.

- Nije lepo što si to uradio Aleksandri. Trebalo je da ovde raskineš s njom, da joj kažeš da ti se dopada druga i da ne želiš da budete zajedno - rekla je Marija Kulić, a mnogi su se složili s njom.

David je pokušao da se odbrani govoreći da ni on sam nije znao za svoja osećanja prema Ani, a tada je ustala Ljuba Pantović. Besna i revoltirana ponašanjem zeta, sasula mu je sve u lice i nazvala ga muškom sponzorušom.

- Šta ti pričaš? Glumiš ljubav! To si radio i s mojom ćerkom, sad to radiš sa Anom. Ti si ovde ušao zbog Aleksandre. Ona je pozvana u rijaliti, a njen uslov je bio da uđeš i ti. Ti si poznat kao dečko Aleksandre Subotić, a sada i Ane Korać. Ti si bio David Subotić, a sada si David Korać. Sa Anom ćeš biti u rijalitiju, a kad izađete, ona će te ostaviti. Ona voli pare, a ti ih nemaš! Tebi su pare sve, ti bi se ka*ao za pare! Hajde, zovi mamu i pitaj da li se ovo lepo slika. Ona zna da te savetuje! Iskoristio si Aleksandru dok je imala para da ti plaća sve. Ti si lajavo pseto koje je ljubomorno. Ja sam ti plaćala rentakar da ne ideš peške! Nisi bio pozvan u "Zadrugu", već te je Aleksandra šlepala. Moja ćerka ti je plaćala botoks lica! Šar peju zgužvani! - rekla je Pantovićka.

Za to vreme Ana je nemo gledala u pod, dok su se zadrugari smejali, a David je pokušao da se odbrani tako što je napadao Ljubu.

- Dovodila si Čabarkapu kući dok si bila s Karađorđem, smeće jedno! Imam sve poruke! Govorila si da Aleksandra ne sme da sazna! Napolju ljudi znaju da je tako! Nisam išao na botoks, nije mi Aleksandra plaćala ništa - rekao je David, a Ljuba je nastavila svoju priču.

- Kako nije? Pa ja sam vas vodila kod mog doktora da radiš botoks! Ja lično! Ana, da li ćeš mu sad ti plaćati botoks, pošto mu je Aleksandra plaćala? Go*no u zatvor! - urlala je Ljuba.

- Kako te nije sramota? Kakva budala! A ti si ćerki uzela naočare i 200 evra ti je platila - rekao je David.



Ana o Aleksandri i Davidu

Između njih nema ljubavi

foto: Printscreen

S obzirom na to da su i Anu Korać mnogi napali, ona je rešila da komentariše vezu Davida Dragojevića i Aleksandre Subotić.

- Njihovu vezu sam gledala i to mi nije ličilo na vezu. Nije bilo tu ljubavi. Niti je ona bila srećna, niti on. Nisam htela da se mešam između njih, znalo je nekoliko osoba da mi se sviđa. A između nas se nešto osećalo i dok je Aleksandra bila tu. Ne mislim da sam kriva za raskid, ta veza nije funkcionisala od početka. Kad je Aleksandra izašla, David i ja smo se družili i tako smo se smuvali - rekla je Ana.