ŠOK! ŠAKO POLUMENTA BIO JE U JEKU PORNO-AFERE: Karleuša ga je razapinjala po društvenim mrežama, a ono što joj je pevač sad PORUČIO, neće mu moći ZABORAVITI!

Šako Polumenta važi za pevača koji oduvek otvoreno govori o zabranjenim temama, pa je otkrio zbog čega je u jeku porno-skandala stao na stranu Jelene Karleuše, ali i zbog zašto je izostala podrška kolega kada se slična stvar desila njemu.

Prošao si veoma težak period kada su u javnost isplivali tvoji privatni snimci. Šta se to dešava na estradi?

- Tačno je da sam prošao torturu i pakao, ali nije mi žao, izašao sam iz toga jači nego ikad i pokazao da mi ne mogu ništa. Što se estrade tiče, svaki put kada su na mene udarali, govorio sam: „Šako će vam biti zlatan.“ Da se razumemo, svi ljudi na ovom svetu imaju tajne, ne samo oni koji pripadaju estradi, ali najgore je kada ljudi sa javne scene gađaju kamenjem kolege od kojih su gori u svakom smislu. E, kad stigne karma na vrata, tad je efekat za moje kolege mnogo gori nego što bi bio da nisu izigravali netaknute, prečiste i moralne.

Čini se da si besan na kolege koje te nisu podržale tokom afere sa maloletnom devojkom?

- Ne bih to nazvao besom, moja priroda nije takva da očekujem podršku od kolega kada je loše. Sam sam se rodio, sam ću da se izborim sa svim što mi život donese. Krivo mi je jer nikada nikoga nisam vređao, nikome od kolega nisam postavljao nogu i sladio se kada njihov mulj ispliva u javnost. Čime sam onda zaslužio da se neko sladi mojom mukom, pogotovo za stvar koju nisam uradio, a posle svih ovih meseci istina je da maloletnoj osobi nisam slao video-snimke i da mi je afera nameštena. Znali su da prave parodije i da daju izjave o meni koje nisu bile ni smešne, a ni kolegijalne. I opet sam budala, pa mi bude žao kada se njima desi nešto loše, ali ako nisi čist sa svojim radnjama, ćuti, nemoj da laješ o drugima. Bio sam im najgori, sprdali su se na moj račun, a za svoje dupe, golotinju i preljube plaču više od dve decenije samo da se ne sazna!

Porno-afera Jelene Karleuše potresla je region, ali si stao u njenu odbranu, iako te je u periodu afere sa Minom Vrbaški vređala na društvenim mrežama. Zašto?

- Tada me je njena reakcija neprijatno iznenadila jer sam smatrao da smo kolege i nikada je nisam dirao, ali neću sada da likujem što prolazi linč zbog prevare i porno-fotografija. Mnogi bi je na mom mestu ismejali, ali ja uzimam u obzir da je ona ćerka, majka i žena, a na poslednje mesto stavljam to da je balkanska zvezda. Nije Jelena uradila ništa što ne radi većina pevačica da bi njena deca sutra bila žrtve.

Šta misliš o celom tom skandalu?

- Jelenu nije porazila golotinja i preljuba, već to što je pričala o drugima kad su bili u nezavidnim, ali mnogo boljim situacijama od ovih u kojima je ona sada. Kad-tad je moralo i nju da stigne loše, iako mislim da je jadno to što joj je taj momak uradio. To nije džentlmenski i mnogo mi je žao.

Često pevaš našim fudbalerima. Jesu li oni stvarno toliki zavodnici?

- Uvek ću im pevati jer između mene i sportista postoji dugi niz godina poštovanja i ljubavi. Ništa oni ne rade što ne radi svaki drugi muškarci. Uvek su na nekom lošem glasu, a ja pitam koje bi to muško sa milionima na računu i dobrim izgledom bilo bolje? Retko koje.

Koliko su se žene promenile otkada si, pre skoro tri decenije, počeo karijeru do sada?

- Mnogo, i to je svima jasno, samo je lakše da se krive muškarci za lošu situaciju i pomerene vrednosti. Danas su bitni nokti, nadograđena kosa, taman ten, silikoni, a kajganu da im date da naprave, teže bi išlo. Ako je žena jaka i zadovoljna sobom i nosi prave vrednosti, koji to muškarac može da je promeni i natera da bude kao 90 odsto drugih. Nijedan. Nek svaka poštuje sebe, svoj obraz i telo, pa onda ni mi muški nećemo moći kako hoćemo.

