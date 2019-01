UMALO SE SUDARILE JK I DUŠKOVA LJUBAVNICA: Tošić kupio švalerki kartu, A BANULA MU JELENA! Reagovao u poslednji čas

Sofija Milošević navodno je trebalo da otputuje kod Duška Tošića u Kinu, ali ju je Jelena Karleuša u poslednjem momentu preduhitrila i najavila suprugu svoj dolazak zajedno s ćerkama Atinom i Nikom.

foto: Printscreen Instagram

Prema saznanjima Kurira, fudbaler je još pre odlaska iz Srbije u Guangdžou svojoj ljubavnici rezervisao avionsku kartu za 16. januar i sve je bilo spremno i dogovoreno. Miloševićeva je do tada trebalo da završi sve obaveze koje je imala u Beogradu, a onda bi na raspolaganju imala skoro dve nedelje da ih provede s Duškom, s kojim je u šemi već nekoliko meseci. Ali iznenadna odluka fudbalerove supruge Jelene, koja je u Kinu pobegla nakon izbijanja porno-skandala sa Ognjenom Vranješom, poremetila je ove planove.

foto: Printscreen/Instagram

"Kad su se Tošić i Sofija poslednji put videli u Beogradu, već je bila počela afera Karleuša-Vranješ, koja traje još uvek. On se žalio manekenki na svoje bračne probleme, pričao joj je sve detalje o tome jer je stekao poverenju u nju. Tada je Duško pitao svoju ljubavnicu da dođe kod njega na nekoliko dana u Kinu, s čime se ona složila i detaljno su se o svemu dogovorili. Dva dana nakon toga javio joj da je avionska karta rezervisana za 16. januar", kaže naš izvor, dobro obavešten o dešavanjima u porodici slavnog fudbalera.

Karleuša nije imala pojma o planovima svog supruga i Miloševićeve, te nije zbog toga naprasno odlučila da otputuje u Guangdžou, već zbog porno-skandala koji je u međuvremenu izbio.

foto: Sonja Spasić

"Jelena je pobegla iz Beograda zbog porno-skandala. Užasno je podnela to što su se njene gole slike i snimci pojavili u javnosti, pa je pozvala Duška i rekla mu da hoće da dođe kod njega dok se bura ne stiša. Šta je on mogao drugo da kaže osim da se složi s njom. Tako je Jelena sa Atinom i Nikom stigla u Kinu samo dan ranije nego što je Sofija trebalo da dođe. Koliko znam, Duško je porukom javio Sofiji da je došlo do promene plana i da će Jelena doći kod njega. Njoj nije bilo pravo kad je to čula, ali se nije naljutila na njega, svesna je da nije imao izbora", završava naš sagovornik.

Sofija Milošević, Duško Tošić, kao ni Jelena Karleuša juče nisu odgovarali na naše pozive.

Ne razvodi joj se Hvali se Tošićevim milionima foto: Printscreen Instagram U jeku porno-skandala čiji je glavni akter, Karleuša je počela da se hvali time da njen suprug Duško Tošić zarađuje milione. Dok javnost bruji o njenom navodnom neverstvu i tome da je slala gole slike fudbaleru Ognjenu Vranješu, ona očito na sve načine pokušava da demantuje govorkanja da je razvod na pomolu. Prvo je na Instagram storiju objavila nekoliko slika sa suprugom, nastalih prošle nedelje u Kini, a zatim i fotografiju na kojoj piše naslov "Ugovor života Duška Tošića - na stolu je 8.500.000 evra". Ovo se odnosi na tekst koji je objavljen u medijima da će fudbaler produžiti ugovor s klubom Guangdžou RF i da će na godišnjem nivou zarađivati znatno više od doskorašnjih 5,8 miliona po sezoni.

Karleušin menadžer Ne pipajte Jelenu Jelena je i danasbila na snimanju drugog kruga "Zvezde Granda". Kao i u ponedeljak i u utorak, ona je došla džipom do samog ulaza u studio. Bila je ozbiljna, a njen PR menadžer Zoran Birtašević je odmah rekao okupljenim novinarima da pevačici niko ne prilazi:

"Ne pipajte Jelenu i nemojte je gurati".

foto: Marija Dejanović

