OPET ĆEMO SE MI UDAVATI! ĆERKA SUZANE MANČIĆ SE VRATILA U SRBIJU: Voditeljka progovorila o Teodorinom RAZVODU i čime se sada bavi!

Ćerka Suzane Mančić Teodora nedavno se razvela, a voditeljka je progovorila o tome kako se sada oseća.

"Rekla sam joj: "Welcome to Serbia, baby (Dobro došla u Srbiju, dušo)". Ja sam bila tu za nju, da zna da ima gde da se vrati, majku koja sve razume. Drago mi je što je počela sada da radi. Radi u marketinškoj agenciji, ustaje na vreme, zadovoljna je. Dobila je i prvu platu... Mislim da je za svako biće jako važno da radi i da ima svoj novac. Onda sebe drugačije gledaš i vrednuješ", rekla je Suzana koja smatra da će se ona opet udati.

foto: Damir Dervišagić

"Pa naravno, opet ćemo se mi udavati. Uvek verujem u ljubav i moja deca to znaju. Moj život to potvrđuje, to nisu prazne priče", izjavila je.

Njene ćerke često završe u medijima, a Suzani je zbog toga drago.

"Pogotovu volim što je mlađa ćerka Natalija, koja je uvek bila neki rok, pank, odjednom postala ženstvena. Zaljubila se, pa mora da je do toga. Bitno je da je srećno zaljubljena. Kada su mi ćerke srećne, i ja sam srećna", kaže Suzana.

foto: Pritnscreen Instagram

Kurir.rs/Alo, Foto: Dragan Kadić

Kurir

Autor: Kurir