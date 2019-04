Ivana Jordan je objavila novi CD "Ivana Jordan The Best of" na kojem je pored starih hitova kao što su "Svetlo koje tražim", "Lazarica", "Bomba", "Znam to i osećam", "Leti visoko kao orlovi", objavila i dve nove pesme.

Prvi novitet sa albuma je pesma "Sviraj i voli me" za koji je skoro objavila i spot. A uskoro očekujemo i spot za drugu novu pesmu pod nazivom "Zagrli me sad".

