VIP PROSTITUTKA OTKRIVA ŠTA FUDBALERI OBOŽAVAJU U KREVETU: Vole PRLJAVO i da udaraju, a neki prohtevi su čak i mene ŠOKIRALI!

Elitna prostitutka I.O. koja se godinama bavi ovim zanatom otkrila je šta sve fudbaleri vole u krevetu.

Ona je priznala da je svaki fudbaler sa kojim je bila bio oženjen i imao decu, a da je mislila da će joj biti uživanje da spava sa poznatim muškarcem.

foto: Profimedia

"Osećaj sreće što će mi mušterija biti mlad, lep i poznat dečko, promenio se posle nekoliko minuta s njim, kada sam shvatila da ga loži davljenje i šamaranje. Seks s njim počeo je grubo i shvatila sam da ću tokom celog odnosa trpeti udarce. Možda mi i ne bi bilo tako mučenje da seks nije trajao četrdeset minuta, a on je sve vreme bio agresivan. U jednom momentu počela sam i da se gušim od jačine kojom me hvatao za vrat, ali on nije prestajao", rekla je ona i dodala:

"Okretao me je po celom krevetu i svakog puta, kada bih ga pogledala u oči, udario bi mi šamar. Tokom seksa me je nazivao ku.vom i pitao me da li mi se sviđa kako je.e. Imao je malu alatku i sve radio da se to ne oseti. Kada se sve završilo i kada sam došla kući, shvatila sam da sam cela u modricama."

foto: Profimedia

Ona je otkrila i mračnu stranu još jednog fudbalera iz reprezentacije, koji je uvek delovao smireno.

"On je prvi fudbaler koji je ugovorio viđanje sa mnom u inostranstvu. Stan u kojem sam bila smeštena bio je najluksuzniji koji sam do tada videla. U toku predigre tražio bi od mene da mu ližem stomak i da to radim polako. Posle toga, pitao bi me da uzme moj telefon kako bi me snimao dok ga oralno zadovoljavam. Njegov fetiš je da snima i nikada ne bi snimao sebe već samo mene i svoj polni organ. Negde u sredini seksa od mene bi tražio da njegov penis mažem sladoledom i da ga zadovoljavam. To je bio prvi put da sam probala tako nešto. Iako sam prvo bila šokirana, posle mi se svideo njegov fetiš", izjavila je ona.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Alo, Foto: Profimedia

Kurir