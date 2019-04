ELITNA PROSTITUTKA I.O. (25) OTKRILA SVE NAJPRLJAVIJE TAJNE SRPSKIH POLITIČARA! To je bio najkraći odnos koji sam u životu imala... NAŠEG MINISTRA ZOVEMO PALČIĆ!

Jedna od devojaka koja se skoro sedam godina bavi "elitnom prostitucijom" otvorila je dušu i ispičala sve detalje seksualnih perverzija koje je doživela sa političarima. Kako je afera sa prostitutkama u jeku i na

- Sećam se dana kada je makro ugovorio sastanak sa nas nekoliko devojka i obavestio nas da idemo na privatno druženje sa tada jednim od najviših državnih funkcionera. U prvi mah sam se iznenadila što on koristi usluge prostitutki, budući da je u poznim godinama. Ipak, uzbuđenje je brzo potisnulo osećaj gađenja jer mi je to bio dokaz da se, posle samo godinu dana otkako sam u poslu, vodim kao elitna prostitutka - priča u jednom dahu dvadesetpetogodišnja I. O. i objašnjava da joj je, čak i posle bezbroj muškaraca, upravo taj političar priredio najbolje se*sualno iskustvo koje je imala.

- Tremu sam imala dva puta u životu. Prvi put kada sam prodala svoje telo i drugi put kada su me poslali kod njega, jer mi je on bio prvi političar. Plan je bio da se sa njim sastanem u ogromnoj kući na Avali, a kada su me dovezli tamo, tresla sam se kao prut. Dočekao me je gospodski, pitao šta ću da pijem i posle nešto manje od pola sata bila sam sa njim u krevetu. Mislila sam da će se*s trajati kratko i da je previše mator da bih uopšte morala da se trudim, ali desilo se totalno suprotno. Taj čovek je bio toliko dobar u krevetu i malo je reći da me je iznenadio. Imao je energiju mladića i jedan od najvećih polnih organa koje sam ikada videla. I posle sedam godina bavljenja ovim poslom mogu da kažem da je to jedini klijent kom bih se vraćala iznova i kom ne bih ni naplatila se*s - kroz smeh priča devojka koja je brzo nakon toga postala jedna od vodećih "devojaka za provod" za ljude sa političke scene. Kako kaže, manje lepo mišljenje ima o jednom aktuelnom ministru koji joj je, između ostalog, i najredovniji klijent.

- Kao i u svakom poslu, nikada ne znate kada ćete naleteti na ludaka, a kada na psihopatu, a to mi se desilo sa jednim ministrom. Prvi se*s koji sam sa njim imala prošao je bez ikakvih problema, ali već kod drugog i trećeg viđanja pokazao je svoju tamnu stranu i niz fetiša koji su mi do tada bili potpuna nepoznanica - kaže I. O. i otkriva niz drugih ministrovih fetiša.

- Tražio je da ga vežem za krevet i da ga udaram po licu i telu, često bi moje gaćice držao ustima dok me je divljački je*ao. Tražio bi od mene da ga grizem po leđima, a dva puta mi je doneo sado-mazo kostim. Kada sam to ispričala devojkama koje su duže od mene u poslu, smejale su se što to smatram strašnim i rekle da me tek čekaju njegove ludosti i ludaci slični njemu. Brzo sam shvatila da su pričale istinu - objašnjava naša sagovornica i otkriva da je situaciju sa fetišima doživela i sa još jednim bivšim ministrom.

- Jedan od onih sa kojim se i sada povremeno sastanem i dalje je aktivan na političkoj sceni, a pri svakom viđanju poklanjao mi je skupe cipele i pola dogovorenog termina zahtevao da šetam u njima i gledao mi u noge. Svaki naš se*s počeo bi tako što bi mi više od deset minuta ljubio stopala. Na početku sam se grozila toga, ali kasnije sam navikla. Često bi se hvalio da njegova supruga, koja je dvaput starija od mene, ima više od 2.000 pari cipela. Osim što je donosio cipele, taj čovek nikada nije došao u hotel a da svakoj devojci kojoj plaća se*s ne donese parfem. Kada bi se sve završilo, on bi mi se zahvalio, rekao da se čuvam i poljubio bi me u glavu. Posle toliko godina u ovom poslu neću preterati ako kažem da među političarima ima najviše perverznjaka - zaključuje prostitutka za VIP.

Ministar dobio nadimak "palčić"

Jedan od čestih klijenata I. O. je i jedan aktuelni ministar, koji je od devojaka koje se bave prostitucijom dobio nadimak "palčić".

- Sećam se dana kada mi je ugovoren sastanak sa njim, a bila sam ubeđena da je jedan od onih tipova koji voli da se dokazuje. Ipak, debelo sam se prevarila. Ne samo da ima najmanji p*nis koji sam videla već sam sa njim doživela i najkraći se*s u životu - priča sagovornica za VIP i objašnjava detalje se*sa sa ministrom.

- Prvi put kada smo se našli u jednom prestižnom apartmanu na Novom Beogradu pogasio je sva svetla, a se*s nisam ni osetila. Prvo je legao na mene, a posle ustao je i otišao da se istušira. Bukvalno sam postavila rekord u najkraćem se*su ikada - kaže I.O. i dodaje:

- Devojke koje su spavale sa njim prozvale su ga "palčić“ zbog veličine njegovog polnog organa i to će nam zauvek biti smešno - zaključuje prostitutka za VIP.

