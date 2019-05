NIKO MI NE PRILAZI... MOŽDA VIŠE NISAM LEPA?! Otkako se zaljubila, voditeljki je samo ovo BITNO!

Voditeljka Dragana Kosjerina priznala je da joj komplimenti na račun njenog rada mnogo više prijaju od onih koji se tiču njenog izgleda. Otkako je u stabilnoj vezi - oni joj mnogo pre poprave dan.

"Možda više nisam lepa, niko mi više ne prilazi!" nasmejala se ona, pa nastavila: "Šalu na stranu, komplimenti su uvek tu i kako odrastam, u poslu sazrevam, sve više mi prijaju komplimenti na račun toga kako radim. Kada se takva situacija desi ondsa mi to tako ulepša dan... A to da vam neko kaže da vam je lepa kosa, šminka, haljina, to je postalo sada već i univerzalno, bez neke naročite težine. Daleko od toga da komplimenti nisu lepa stvar, jesu! Ali vam posle nekog vremena, kada slušate iste stvari... To vam ne donosi neku radost. Hoćete da čujete nešto novo."

Sa dečkom Bojanom uživa u ljubavi.

"Sa Bojanom je sve funkcionalno. Imamo dobru dinamiku, stabilan odnos i komunikaciju koja je od prvog dana dobra. Tako smo se našli, nismo morali naporno da radimo na tome. I sad, posle nekog vremena koje provedete u odnosu i zajedničkog života koji imamo, potpuno je prirodno da se dešavaju i ovakvi i onakvi dani. Ali sve dobro. sve je kako treba... Smanjite očekivanja! Dajte malo više od sebe, i onda da vidite kako sve funkcioniše", izjavila je sa osmehom Dragana.

