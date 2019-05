RECI ŠTA MISLIŠ O LUNI, NJENOJ PORODICI, ANI KORAĆ, MENADŽERU KOG SI PLJUVAO... Kija Kockar JAVNO uputila Slobi poruku i nikada nije bila BRUTALNIJA! (FOTO)

Kristina Kockar i Sloba Radanović posvađali su se kada je on javno uvredio njenu majku, a Kija mu nije ostala dužna.

Iako je Sloba želeo da se njihova rasprava privatno završi, Kija je sve što misli objavila na Instagramu.

"Fanova mog prlvatnog života kojI toliko žele da ga uređuju i fanovi mog bivšeg muža mogu slobodno da me otprate. Moja karijera nije bivši muž koji koristl svaku prillku da me u javnosti blati all ne lično, nego da na kraju ispadne on svetac, a ima šta da kaže van kamera. Pošto da govoriš istinu šta misliš o Luni, njenoj porodici, Cecinoj deci, humanitarnin akcijama, Đaniju,Jali i Bubi i tog našeg menadžera kojeg si pljuvao letos, o Ani K, Editi i na kraju kako nazivaš svoje fanove koji ti dolaze na nastupe i kako se tvoje obezbeđenje obraća njima dok se ti smeješ", deo je poruke Kije Kockar, koja se tu nije zaustavila:

"I ko ne želi javno odgovor - ne vređa javno. Dosta toga smo mi rešavali u 4 zida i ovo bi, ali kad hoćeš javno - dobićeš javno. A ti koji mene osuđuju što ti odgovaram za nešto sto si ti postavio na stori aludirajući na moju majku - nisu normalni kao i ti. Vidimo se 27."

Sve što je Sloba napisao na društvenim mrežama bilo je: "Omg (engl. o, moj bože).

