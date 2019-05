SAMO U TRAVELLAND-U: Do 31.05. letujte u najlepšim grčkim hotelima uz popuste do čak 60%

Organizovanje godišnjeg odmora vam zadaje brige? Možete se opustiti jer „Travelland“ je za vas pripremio ponude koje se ne odbijaju: širok izbor najboljih hotela u Grčkoj uz popuste do neverovatnih 60%! Popusti su aktuelni za rezervacije do kraja maja, zato požurite!

U mirnom delu Afitosa, na udaljenosti od oko 300 m od divne peščane plaže sa krupnim peskom i kristalno čistim morem, smešten je Aristoteles Beach Resort 4*. Sastoji se iz 8 odvojenih zgrada na 3 sprata . Uz recepciju otvorenu 24h i internet konekciju, gostima su na raspolaganju: bazen, restoran, barovi, mini market, teren za košarku, šah, kao i besplatan parking za goste hotela. Za ovaj hotel aktuelni su popusti do 60% pa se cena za 7 noći all inclusive za dvoje odraslih i dvoje dece do 6 i 12 godina kreće već od 573€!

Na krajnjem jugu Kasandre, prvog prsta Halkidikija, nedaleko od mesta Paliouri smešteno je termalno spa odmaralište Miraggio Thermal Spa & Resort 5*. Hotel raspolaže otvorenim bazenima, terenima za sportove, dečjim igralištem, restoranima i barovima i, naravno, spa centrom. Ponuda vrhunskog spa centra obuhvata veliki izbor usluga i sadržaja, kao što su termalni bazeni, specijalni tuševi i hidromasaža. Sobe su prostrane i lepo uređene. Svaka smeštajna jedinica sadrži klima uređaj, satelitsku televiziju i terasu ili balkon. Za ovaj luksuzni hotel aktuelni su popusti do 42%!

Dion Palace Beauty & Spa Hotel 5* je poznat po svojoj plaži odlikovanoj plavom zastavicom, koja je svedok njene lepote i čistoće. Hotel je nedavno renoviran i poseduje veliki broj luksuzno opremljenih soba sa očaravajućim pogledom na more, Olimp ili vrt. Nudi brojne mogućnosti za odmor i rekreaciju, a posebno je podređen porodicama sa decom, tako da raspolaže i brojnim sadržajima za najmlađe. Iz sadržaja treba posebno izdvojiti spa centar jer je Dion Palace prvi medicinski spa centar u Grčkoj. Poseduje zatvoreni bazen koji se greje, hamam, saunu, bazen sa vodom sa Olimpa, a u okviru spa centra postoje i razne dodatne usluge kao što su piling, depilacija, teretana, razne vrste masaže, Kleopatrino kupatilo. Sve pogodnosti ovog hotela dostupne su vam uz popuste do 37% pa su cene za 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 6 i 12 godina već od 676€!

Hotelski kompleks Porto Carras u Neos Marmarasu jedan je od najvećih i najluksuznijih kompleksa čitave Evrope. Kompleks poseduje sopstvenu marinu, veliku privatnu plažu dužine oko 2 km, heliodrom, pozorište, bioskop, podrum najboljih vina sa vinotekom, bazene, jakuzzi... Za ljubitelje sporta tu su fitnes centri, ronilački, jahački i jedriličarski klub, kao i uslovi za bavljenje svim klasičnim i vodenim sportovima. Hoteli Porto Carras Meliton i Porto Carras Sithonia izdvajaju se svojim luksuzom, ponudom i uslugom, a za oba je aktuelan popust do neverovatnih 52%!

Thassos Grand Resort 5* se nalazi na jugu bajkovitog ostrva Tasos. Ovaj jedinstveni hotel poseduje privatnu plažu sa pogledom na Svetu Goru i okružen je stogodišnjim maslinjakom. Sve sobe i apartmani imaju prelep pogled na more i opremljene su modernim nameštajem i najnovijom inteligentnom tehnologijom. Gostima su na raspolaganju spa centar, jakuzzi, saune, 4 otvorena bazena, barovi... Tradicionalni restorani nude širok izbor autentičnih mediteranskih specijaliteta, a konoba na obali mora priprema raznovrsne specijalitete za ljubitelje morskih plodova. Dobra zabava ne izostaje ni u večernjim časovima, kada gosti mogu uživati u zabavama u amfiteatru. U ovom divnom, luksuznom hotelu možete uživati uz popust do 41%!

Nedaleko od gradića Uranopolisa, oko 110 km od Soluna, nalazi se Alexandros Palace Hotel 5*, smešten na zelenoj padini sa privatnom plažom, wellness centrom i teniskim terenom. Sastoji se iz savršeno udobnih soba, studija i luksuznih apartmana. Odlična hrana, ljubazno osoblje, veliki i dečiji bazen, bilijar, dečje igralište i mnogi drugi sadržaji učiniće vaš odmor nezaboravnim. Uz popuste do 32% 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dete mlađe od 12 godina možete obezbediti već od 380€!

Grand Otel u Haniotiju smešten je na samoj obali, u blizini gradskog parka. Raspolaže sopstvenom plažom, bazenom i parkingom i nudi izuzetnu uslugu restorana i barova. Svetle i prozračne sobe su klimatizovane i imaju balkon sa pogledom na more ili selo. Hotel raspolaže još i sadržajima za sportove na vodi. Iskoristite specijalnu ponudu – all inclusive po ceni polupansiona uz popust do 47%, kao i 4% popusta na uplate u celini!

Grand Victoria Hotel 2* nalazi se oko 400 m od centra Haniotija i 350 m od plaže. Hotel ima baštu i mali bazen, restoran, bar. Smešten je na mirnoj lokaciji i idealan za opuštanje. Sve sobe poseduju klima uređaj, satelitsku televiziju, telefon, terasu i kupatilo, dok neke imaju i čajnu kuhinju. Uz popust do 37% 7 noći na bazi polupansiona za dvoje odraslih i dvoje dece do 12 i 6 godina možete rezervisati po fantastičnoj ceni već od 390€! Takođe, aktuelan je i popust od 4% na uplate u celini.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

