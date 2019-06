OGLASILA SE DISKVALIFIKOVANA MILJANA KULIĆ PA OPLELA REDOM: Izvinjavam se svim silovanim ženama, a ta RASPALA KU*VETINA samo je dodavala GAS U SVAĐI! A evo šta sada misli o ZOLI!

Miljana Kulić diskvalifikovana je iz rijalitija zbog agresivnog ponašanja prema Jovani Tomić Matoroj, a sada se putem svog Instagrama oglasila fanovima, pošto je, kako je sama izjavila, u narodu pogrešno shvaćena.

- Sada sam dobro, tri dana mi je trebalo da se oporavim od šoka. I zbog toga što mi se desilo u "Zadruzi", ali i napolju. Pošto vidim da sam pogrešno shvaćena, želim da se izvinim svim silovanim ženama. Nisam mislila nikog da uvredim kada sam to izgovorila Sanji Stanković, a izgovorila sam jer je ona jedna obična raspala k**vetina koja je samo dodavala gas u svađi, a i kada su me tukli. Videli ste taj klip verujem! Tukli su me i silovali. Fizički su me napale i jedna i druga dok sam pevala pesmu Nori i samo iz tog razloga sam izgovorila to za silovanje. Stojim iza toga da je slagala, kao i što sve laže, pa i za vezu sa Matorom da bi je narod sažaljevao. Nisam to rekla da bih povredila silovane žene. Imam dve sestre, majku, i ja sam žensko, i svesna sam kakav je to pakao - objasnila je Miljana.

Miljana je prekinula ljubavnu romansu sa Zolom, iako je par planirao i svadbu i zajednički život. Užasne pretnje koje je zadrugarka izrekla pripisala je sve to svom lošem zdravstvenom stanju.

- Što se njega tiče, ja sam kriva, ne tražim opravdanje. Nisam trebala da dozvolim neke stvari, trebalo je ranije da presečem. Izgovorila sam mu užasne pretnje, van svake pameti. To sam izgovorila samo zato što mi je bilo užasno loše i pozlilo mi je. Ni ne sećam se šta sam izgovorila, a klip sam odgledala samo tri sekunde i nisam mogla više.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir