OSETIO SAM TO DEBELO NA SVOJOJ KOŽI: Bojan Leksington progovorio o teškom životnom periodu, tad je bila NEMAŠTINA!

Bojan Vasković progovorio je o svom privatnom životu, a retko ko zna ove tužne detalje o njemu.

Pevač "Leksington benda" govorio je o nemaštini kroz koju je prošao kad je bio rat.

"Ja dolazim iz Sarajeva, to je bio period rata i ružnih dešavanja. Osetio sam debelo to na svojoj koži. Tog perioda se ne sećam kao ružnog. Čini mi se da mi neke stvari koje sam tad želeo, danas mi nisu interesantne", rekao je Bojan u emisiji "Magazin IN" i priznao šta ga sada oduševi u životu:

"Ono što me uvek radi je dobra pesma."

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs, Foto: Printscreen/TV Pink

