ONA JE BILA KOLATERALNA ŠTETA, NIJE GA IZAZIVALA! BIO NAM JE TO NAJGORI MOMENAT KADA JE PALA: Roditelji Biljićeve van sebe progovorili o Nadeždinoj TRAUMI! Rodiš dete, a onda ga neko ISKORISTI KAO KRPU!

Roditelji zadrugarke Nadežde Biljić, Radoje i Slavica, progovorili su o agresivnom ponašanju Mikija Đuričića i povredama koje je naneo njihovoj ćerki.

"Kao roditelj, kad rodiš dete, paziš ga odmalena, trudiš da živi što bolje i onda to neko iskoristi kao krpu. Mislim da lično nije bio izazvan sa njene strane, da je bila kolateralna šteta. Njega (brata) sklanjamo iz te priče, on je dijabetičar i ne želimo da se sekira. Meni je u tom celom snimku najgori momenat bio kad je ona pala ili čučnula i onda je on nju udario. Tu se oseća nemoć. Takve osobe, takvog tipa, jednostavno ne priznaju da su zlostavljane, jer sve prebacuju na neku stvar da će taj neko da se popravi. Mi smo sve to prošli sa njom", kaže Nadeždin otac.

"Ja kao roditelj sigurno nisam zadovoljna tom nekom kaznom, ali ne znam ni kakvu kaznu bih mu dodelila. Ona ima traume", rekla je pevačicina majka u emisiji "Premijera vikend specijal".

