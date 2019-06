MARINA TO NE VOLI, ALI MORAĆE ZBOG DARKA: Pevač konačno otkrio na šta je NERADO pristala TRUDNA Gagićeva!

Darko Lazić priznao je da Marina Gagić ne voli da se eksponira, ali da će morati da se navinke na takav život zbog njega.

Da su Ana Sević i Marina Gagić totalno drugačije, Lazić se nije libio da prizna. On je rekao da više nikada ne bi bio sa Sevićevom, a da će Marina koja inače ne voli popularnsot, morati da se navikne na to.

"Marina je totalno drugi tip žene, ne voli da se medjski eksponira, ali živeće sa mnom, mora da se navikne na to. Ona je trudna prošla kroz ceo taj period, možda joj je čak bilo i teže nego meni. Pitala me je jednom da li sam i dalje zaljubljen u Anu, ja sam joj rekao da smo mi stavili tačku, Ana i ja, i to je to. Jednom bivša, uvek bivša", zaključio je pevač u emisiji "Glamur".

foto: Printscreen Glamur

Kurir.rs / Foto: Printscreen Glamur

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir