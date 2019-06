PEVAČICA PRIVEDENA! BAHATO SE PONAŠALA I DIVLJALA U SAOBRAĆAJU: Evo kakva kazna čeka Aleksandru!

Aleksandra Mladenović privedena je kada je vozila automobil nedozvoljenom brzinom.

Pevačicu je zaustavila policija oko 1 sat posle ponoći zbog brzine, ali su ubrzo zaključili i da vozi probnom dozvolom.

"Njena je sreća što nije imala alkohol u krvi, inače bi joj sledila policijska stanica i trežnjenje do jutra. Ali pošto je bila bahata, ipak su je priveli. Ona je mislila da će se izvući na lepe oči i na to što je poznata, ali nije joj upalilo, pa je dobila dva kaznena boda, plus mesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom i novčanu kaznu od 15.000 dinara", kaže izvor za Svet.

Ona je potvrdila da je pokušala da se izvuče iz situacije, a tada se vraćala sa jednog rođendana.

"Kada su me zaustavili, pokušala sam da im objasnim, ali nisu hteli da me puste, pa smo se tu raspravljali i zato su me priveli. Provela sam nekoliko sati u stanici i onda su me pustili. Sada poštujem propise i ne planiram da vozim posle 23 sata, dok mi ne istekne probna dozvola", rekla je Mladenovićeva.

