ŠA REŠIO DA PROGOVORI O AFERI SA DRAGANOM MITAR: Bilo je teško i mojoj ženi i meni! Reper priznao KO je glavni KRIVAC ZA SVE! IZNENADIO!

Nenad Aleksić Ša progovorio je o odnosu sa Draganom Mitar, budući da su gradom kolale priče o njihovoj rijaliti aferi. Reper je priznao da se među njima nikada ništa nije desilo, i da su za sve krivi ljudi koji su bili plaćeni da u rijalitiju prave "priče".

"To nema veze sa mnom, oni koji su napravili tu aferu, tu lažnu priču sa Draganom Mitar to njima ide na dušu, njihov obraz je u pitanju, nije moj. Ni jedne sekunde nisam doprineo tome. Meni je jako tužno zašto se sve svelo na to da rijaliti šou nije kao što je nekada bio, ono zezanje i sve da ti možeš sebe da pokazeš u najboljem svetlu, nego se sve čeka da neko nekog prevari i da se neko sa nekim muva. Ne mora da znači da ako se ja družim sa nekom devojkom onda je to muvanje. E sad, to je zato što su pojedini ukućani koji su plaćeni za te priče su to kreirali. Jer imate vi dokaze da se mi nismo samo družili? Tek kada ima dokaza onda možete da kažete da sam nešto radio", rekao je samouvereno Ša.

"Supruga takođe zna da je to fejk priča, samo je meni bilo malo teško, mislim i njoj je, zbog onoga što se dešavalo, ali taj problem je rešen. Svaki problem se lako reši. Alineko ko je jako ljubomoran bio je napravio glupost, bitno da je moja žena živa i zdrava, ali da neko preti mojoj ženi dok sam ja unutra, to nije muškarac", ispričao je iskreno Nenad.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, Blic / Foto: Sonja Spasić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir