DIJANA SE BORILA KAO KRALJICA! Sahrana danas u 14 časova na gradskom groblju u Ćupriji (FOTO)

Imala je ona i previše problema. Samo eto neki čudom ih je kontrolisala i zadržavala u sebi. ponekada se osećala jako loše, a ipak je hodala uspravno i ponosno retko ko je mogao i naslutiti da joj nešto fali. Ubedjena da kad tad mora doći bolje vreme, a ako slučajno i ne dođe, nema veze. Prošla je kroz život bas onako kako treba! Borbeno, u stilu kraljice ! Hvala ti na svim danima provedenim sa tobom, hvala ti za svaki osmeh, za svaku suzu, za svako dobro jutro i laku noc ! Nikada te neću zaboraviti i prestati voleti vidimo se u nekom drugom životu u to sam siguran ! I da znaš da si ti za mene pobednik ove borbe ! Pocivaj u miru Dijana moja 🙏🏼 Zauvek tvoj Stefan! ❤️💯🌎🌟🐬🖇🦁🍀👑😍❣️

