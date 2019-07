ONA JE ČUČNULA, A MIKI JE NASTAVIO DA JE BIJE: Bolnije scene za Nadeždinu majku nema! ZNALA je da će to da se DESI?!

Slavica Biljić, Nadeždina majka, još uvek je pod utiskom skandala koji se dogodio njenoj ćerki u "Zadruzi 2". Ona je priznala kako je saznala da je Miki Đuričić zverski napao njenu naslednicu, a onda i objasnila da je znala da će se tako nešto dogoditi, jer je "on agresivac".

"Nije trebalo to da se desi, ja sam protiv nasilja u porodici i uopšte prema ženama. Ja sam to i pričala... radila sam noćnu smenu, ugasila sam internet, žurka je, ja ne volim da gledam kada oni piju alkohol i kad sam došla kući, došlo mi je milion poruka :'Sram ga bilo' i slično. Odgledali smo snimak i šokirali smo se", počela je Slavica.



"Grozno. Ja sam se nadala da neće doći do toga, ali sam znala da hoće. Znate šta, Miki je agresivac, mislim da čovek ima problem sa tim generalno i nije mu to trebalo", objasnila je ona.

Nadeždin otac, koji je bivšoj zadrugarki takođe velika podrška, se veoma potresao zbog svega što se desilo njegovoj mezimici.

"On je rekao da je to bio grozan osećaj, onaj momenat kada je ona čučnula i kada je on nastavio da je bije, znate da nemate šansu, da ne možete da joj pomognete... Posle je bilo katastrofa kada je Nada ušla u kuću i kada su svi rekli kao: 'Ko zna šta mu je ona rekla, pa ju je on izudarao'. Svaka joj čast, jer je sama to podnela", ispričala je Slavica, koja je najavila tužbu protiv Mikija.

"Biće podneta, radi se na tome, to trebaju nadležni organi da rade i završe, ne bismo davali publicitet takvim stvarima."

Nadeždina majka uputila je poruku svim ženama koje trpe ili su trpele nasilje od strane emotivnog partnera:

"Ne sme da se trpi nasilje, povišen ton već govori da je nasilje u pitanju. Drugo je kad ste vi roditelj, a drugo je grdnja emotivnog partnera. Ja sam protiv toga i treba svako da prizna i da se sklanja, jer tu nema popravke, može da bude samo gore."

