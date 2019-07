NADEŽDA JE MENE PRVA OŠAMARILA I UDARILA U POVREĐENU NOGU?! A Suzana je ta koja je najveća žrtva rijalitija: Velika ispovest Mikija Đuričića posle skandala! ŠOK!

Miki Đuričić zbog agresivnog ponašanja u rijalitiju zaradio je momentalnu diskvalifikaciju, a onda i godinu dana kućnog pritvora. Takođe, itrečena mu je i mera zabrane prilaska žrtvama - Suzani Perović, koju je surovo udario šamarom, i Nadeždi Biljić, koju je pretukao drvenom štakom.

On se kaje zbog svega što je uradio i, kako kaže, "neosporno je kriv". Ipak, kako se navodi, nije propustio priliku da u velikoj ispovesti skrene pažnju javnosti napominjući da stvari treba sagledati "malo šire".

"Kriv sam, ne sporim ništa. Nisam trebao da udarim Suzanu, šta god da je ona meni rekla, a sad se svi pitaju šta je to... Šta koga briga šta je rečeno i šta god da je, nije trebalo da je udarim. Nadežda je mene prva ošamarila i udarila u povređenu nogu, gde sam slomio karlicu. Nisam pretukao ni Suzanu, ni Nadeždu, nisam ni bio u stanju, ja sam čovek koji je hodao na štakama, koji je bio povređen, imao sam nervni slom. Ništa od toga ne opravdava to što sam uradio, jer sam, opet ponavljam, kriv, ali treba to sve sagledati iz šire perspektive ", rekao je on.

Miki iskreno otkriva i da se sa Suzanom jeste čuo, ali i da je, pored njega koji njoj ne sme da priđe, ona ta kojoj je takođe izrečena mera zabrane prilaska njemu.

"Suzana i ja smo se čuli, poslao sam joj poruku, izvinio sam se za sve što se desilo, iako nema opravdanja. Rekao sam joj i da pokuša da me razume, Suzana mi je uprkos svemu rekla da razume. Nismo se videli i ne planiramo. Imam zabranu prilaska njoj, ona meni, bilo bi glupo uopšte o susretu i razmišljati. Svako je nastavio sa svojim životom, ono što se desilo ostavili smo iza nas", ispričao je Miki.

"Ljudi mi dolaze u kuću u svako doba dana i noći u nadi da će zateći Suzanu kod mene, što je potpuna glupost. Velika pažnja se pridaje tome, ne znam zbog čega. Bilo pa prošlo, opet ponavljam, to je završena priča. Suzana je za mene najveća žrtva rijalitija, izgubila je ljubav, porodici duguje objašnjenje, tu su i ljudi koji upiru prstom u nju. Ona je najviše povređena od svih, nije nju zaboleo taj šamar, ali to što sam ja nju udario, u tom nekom emotivnom smislu, neko koga ona voli... to je za nju bilo strašno", objasnio je Đuričić.

"Suzana je u totalnom haosu, rastrojstvu, pogubila se u rijalitiju... Sada ne može da dođe sebi zbog svega šta se desilo. Još se na sve objavljuju snimci, svašta se piše i žena mora ponovo da proživljava i prolazi kroz sve. Kad izađe na ulicu reći će: 'Eno je ona što je imala seks sa Mikijem u rijalitiju!' Šta koga briga za to! Bila je zaljubljena, vodila je ljubav sa svojim dečkom, nismo znali da su tu kamere. Desilo se i šta sad, nije to neka tabu tema, to svi rade", zaključio je on.

foto: Stefan Jokić

Kurir.rs/Telegraf/Foto: Stefan Jokić, Printscreen

Kurir