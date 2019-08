CRKNITE DUŠMANI, VERUJEM DA SE GRIZETE OD MUKE: Miljana ZABRANILA Marinkoviću da viđa malog Željka, a on se SMEJE! Kulićeva će POLUDETI kad vidi PORUKU! (FOTO)

Ivan Marinković oglasio se na svom Instagramu posle izjave Miljane Kulić da neće više viđati sina Željka.

Marinković je demantovao da je davao izjave za novine, pa samim tim i vest da je Miljanu "iskoristio za s*ks".

foto: Printskrin/Instagram

"Džaba svim dušmanima, džaba svim jadnima (da vas ne imenujem), džaba svima koji pokušavate da iz dana u dan nešto kažete i napišete što će me možda poremetiti, hihihi, tvrd je orah voćka čudnovata! Verujem da se grizete od muke, jer nema vajde od toga, ja ne dajem izjave niti intervjue, a vi što jedva čekate to, e pa z*jebali ste se...jedan je Ivan...crknite dušmani!", napisao je on na Instagramu.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

