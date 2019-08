MALA OD VELIKOG SKANDALA TRAŽILA POSEBNE USLOVE U VRNJAČKOJ BANJI! BAHATA KARLEUŠA URLALA U HOTELU: Ja sam zvezda, hoću najbolji apartman!

Jelena Karleuša želi da zadrži imidž zvezde koja pošto-poto mora da dobije ono što zamisli, ali joj to, po svemu sudeći, u poslednje vreme ne polazi za rukom, pa sve češće gubi živce.

Pevačica, koja je prošlog petka, baš na svoj rođendan, nastupila u Vrnjačkoj Banji, još jednom je pokazala bahato ponašanje. Naime, samozvana diva je od organizatora zahtevala, pored plaćenog koncerta, i najluksuzniji apartman, a kako joj zahtev nije bio ispunjen jer je taj smeštaj već bio rezervisan, mala od velikog skandala je u svom stilu napravila haos.

Terala po svom



U zamenu je dobila drugi apartman, ali ona time nije bila zadovoljna.

- Jelenu su organizatori koncerta u Vrnjačkoj Banji maksimalno ispoštovali. Sve je bilo kako je tražila, ali jednu želju nisu mogli da joj ispune, a to je da boravi u luksuznom apartmanu. On je rezervisan još pre nekoliko meseci, kada se nije ni znalo da će ona održati koncert. U pitanju je vrlo uticajan čovek koji je platio da tu boravi, ali Jelenu to nije zanimalo. Ona je terala po svom i naljutila se jer nije smeštena kao velika zvezda, nego kao, navodno, neka radna pevačica. Pored toga, ona je na koncertu pevala samo sat vremena i ni minuta više se nije zadržala - priča naš izvor iz Vrnjačke Banje, koji je zbog diskrecije insistirao na anonimnosti.



On tvrdi da je nezadovoljna Karleuša jedva čekala da napusti Vrnjačku Banju.



Ništa nije vredelo



- Vikala je kako je ona velika zvezda i da za velike zvezde treba da se obezbede najbolji uslovi. Ljudi su na lep način pokušali da njenom timu objasne da nisu mogli da predvide da će taj luksuzni apartman za koji je ona zapela biti mnogo ranije izdat i zamolili da se oko tog ne pravi drama, jer je svakako dobila najbolje što je u tom trenutku bilo na raspolaganju. Džabe, Karleušu to nije zanimalo, već je terala po svom. Ne znam šta je sve izgovorila ljudima, ali sam video da su bili zgroženi njenim ponašanjem. Posle koncerta je pokupila stvari i vratila se za Beograd - završava naš izvor.



S obzirom na to da joj je taj dan i bio rođendan, nekoliko fanova se organizovalo i priredilo joj iznenađenje - tortu. Publika je skandirala njeno ime i rođendansku pesmu, a Jelena je samo spustila glavu pred masom.

Jelena Karleuša i Aca Lukas prošle nedelje su se posvađali na krv i nož preko Instagrama, ali mala od velikog skandala nastavila je druženje s folkerovom bivšom ženom Sonjom Šašić. Butikašica je bila na Karleušinom rođendanu i zajedničkom fotografijom se pohvalila na Instagramu.

