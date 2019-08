BREGA RASPAMETIO RODNI GRAD! Ovaj spektakl spremao je mesecima: Sarajevska Skenderija NA NOGAMA! (VIDEO)

Goran Bregović i njegov orkestar u sarajevskoj Skenderiji napravili su lom! Brojna publika u sarajevskoj Skenderiji uživala je u spektaklu koji je muzičar mesecima pripremao, a koji je zbog vremenskih neprilika u poslednji čas bio izmešten sa Bijele tabije u dvoranu.

Pre početka nastupa Brega je ispričao kratku priču o tome kako je uopšte došao na ideju o projektu "Tri pisma iz Sarajeva. Za sve je, kako je rekao, "kriva" reporterka CNN-a i jedan stari Jevrej iz Jerusalema.

"Ova pisma su nastala tako što sam čuo priču koja kaže kako je neka reporterka CNN-a Rebeka Veis čula za jednog starog Jevreja koji u Jerusalemu svaki dan dolazi ispred Zida plača da se moli. Odlučila je da napravi reportažu i otputovala je u Jerusalem. Kada je našla starog Horovica, rekla mu je kako je čula da je on godinama tu svaki dan ispred Zida plača. Ona ga je pitala šta govori Bogu. On je odgovorio da govori kako ratovi između Jevreja, hršćana i muslimana treba da prestanu i da naša deca treba da žive u miru. Ona ga je pitala: 'I?', a on je odgovorio da ima osećaj kao da govori zidu", ispričao je Bregović.

Bregović je pred kraj koncerta publici pročitao pesmu njegovog, kako ističe, najdražeg sarajevskog pesnika Abdulaha Sidrana "Dernek u Sarajevu". Brojne kamere telefona i aparata ovekovečile su ovu dvominutnu recitaciju, a prigušena svetla samo su upotpunila celu atmosferu koja je zaključena gromoglasnim aplauzom.

Koncert je zaključen tako što je Bregović s publikom uz zvuk akustične gitare otpevao pesmu na engleskom jeziku, a zatim i "Ciao Bella".

Podsetimo, Bregović je koncertnim programom "Tri pisma iz Sarajeva" nastupao u prestižnim dvoranama širom sveta i svaki koncert ocenjen je najboljim kritikama.

Koncert protekao mirno Brega napunio dvoranu uprkos provokacijama! Bregović je koncert u rodnom Sarajevu najavljivao u nekoliko intervjua koje je davao medijima u Srbiji i regionu. Pojedinima se nije dopalo šta je govorio Brega u istim, a među njima je Nihad Aličković, glavni aktivista organizacije "Anti Dejton" koji je na Fejsbuku napisao "može li na koncert Bregovića otići nepozvano 2.000 hordi i manijaka i u glas zapevati sa tribine pre prve pesme Da ti nije alija". Uprkos ovim provokacijama, Brega je napunio dvoranu i koncert je protekao mirno.

