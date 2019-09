POLA SATA LELEKANJA NA SAHRANAMA 300, SAT 500 €! Bojan Tomović udario na familiju: Pun mi je k*rac da animiram vaše odvratno pijane, znojave goste kojima smrdi ispod pazuha!

Bojan Tomović, crnogorski pevač koji je priznao da boluje od bipolarnog poremećaja, pošto nije ušao u rijaliti Zadrugu, i posle javnog obračunavanja sa Lepim Mićom i Vladimirom Tomovićem, sad je opleo po familiji i prijateljima.

Naime, na društvenoj mreži Fejsbuk obratio se direktno rodbini i takozvanim prijateljima i poručio im da njegovo pevanje na veseljima i lelekanje po sahranama košta od 300 do 500 evra.

"Već godinama ne podnosim slavlja svoje familije i "prijatelja"! Svaki put me teraju da pevam, da kao uveličam veselje, a pritom me uopšte ne pitaju mogu li, jesam li ok, nego onako pijani "mikrofon u ruke i pevaj" , pa me još hvale Dosta vise, molim vas! Ja, nažalost, nisam više onaj stari Bojan, vi znate zasto, i ne mogu a i necu vise da vam animiram vaše pijane goste", oštro je udario na familiju, i otkrio da već godinama pod jakom terapijom.

"Pun mi je k*rac više da dok vam animiram vaše odvratno pijane, znojave goste koji me žvalave po licu i dave svojim smrdljivim pazuhom, dok ja zbog epi-napada grizem jezik, borim se za vazduh i da ne padnem u nesvest, zbog pulsa 140, zbog pritiska 180 sa 110. Ruke mi se toliko tresu da mikrofonom samo što mi ne ispadne, i tako dok se borim da se ne srušim pred svima vama od gušenja, vi i vaši patetično pijani, dosadni gosti okupite se svi oko mene, snimate me telefonima i kao u fazonu "To Boki care, vidis da mozes ti to".

Kako ste počeli, tražićete i po sahranama da lelečem i kukam, čisto radi dramaturgije. Moze: Pola sata lelekanja 300 evra, sat vremena 500 evra. Moj savet vam je ovaj paket od 500 evra, to je vam je kao neka "akcija", više se isplati, duže traje i ima svi da budu oduševljeni kad pustim glas na groblju", napisao je Bojan novi cenovnik i naglasio da on nije njihov animator, već rođak, prijatelj, isti onaj zbog koga idu pognute glave kroz grad, jer ih je sramoga njegove bolestm.

Na samom kraju je šokirao obijajući svima kumstvo, iako se zna da se kumstvo nikada ne odbija. "Nemoj slučajno da me više neko zvao za kuma od vas tzv prijatelja. Znate i sami da sam do sada odbio bar 10 kumstava, jer nisam u tom fazonu. Nikada nikome nisam niti ću kumovati, to me smara. Kumstvo se i te kako odbija. Fuck off", dodao je na kraju.

Kurir.rs

