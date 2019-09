NEKE JE NOĆ U LUKSUZNIM HOTELIMA KOŠTALA 1.200 €: Poznate dame nisu žalile PARA za letovanje, zaboleće vas glava od VRTOGLAVIH CIFRI!

Poznati ove godine nisu štedeli za luksuzna letovanja, a neke pevačice su prilično "odrešile kesu" kako bi se što bolje odmorile.

Jedna od njih je i Nataša Bekvalac, koja je išla na Mikonos, a odsela je u luksuznoj vili.

Ne samo da joj je apartman bio na plaži, već je bio luksuzno opremljen sa sopstvenim dvorištem sa bazenom. Kako je letovala sa prijateljima, nije žalila da ona časti svaki put kada se za to ukazala prilika. Na plaži je sve vreme uživala u najskupljim koktelima, koje prave svetski poznati barmeni, a koji upravo zbog toga koštaju više od 50 evra. Rekla mi je da je oko 10.000 evra spiskala samo na smeštaj, prevoz i uživanje", kaže izvor.

foto: Damir Dervišagić

Marina Visković nije štedela novac za letnje putovanje, pa je tako odlučila da kraj jula provede u Americi. Pevačica je posetila Njujork, Majami i Las Vegas, gde je boravila u jednom od luksuznijih hotela.

"Marina obožava Ameriku, a oduvek je želela da provede nekoliko dana u Las Vegasu i obiđe sve značajnije građevine, ali i da poseti neke od čuvenih kockarnica. Pošto je prvo boravila nekoliko dana u Njujorku, a zatim i na Floridi, odakle je otputovala u Grad greha, morala je da iskešira nekoliko hiljada evra za ovo putovanje", priznao je izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Janko i modna kreatorka Biljana Tipsarević boravili su u Meksiku, gde su imali priliku da odsednu u jednom od najluksuznijih hotela.

"U pitanju je hotel koji je okružen prelepom prirodom uz samu obalu mora, a u svojoj ponudi ima vodeni park, spa od 1.200 metara kvadratnih, nekoliko bazena i veliku teretanu. Noćenje za dve osobe u ovom hotelu košta i do 700 evra. To mesto je inače poznato da u njemu letuje elita, pa je za boravak od desetak dana bilo potrebno izvodijiti i do desetak hiljada evra", rekao je izvor.

foto: Instagram

Nikolina Pišek i njen suprug Vidoje Ristović. Sem što su krajem proleća boravili na Sejšelima, i to u najluksuznijem hotelu na ostrvu gde jedno noćenje u apartmanu košta i do 1.200 evra, Nikolina je kraj leta rešila da provede na Ibici.

"Ona je u Španiju otputovala sa ćerkama, a iako je poznato da je Ibica jedno od najskupljih mesta za letovanje, pogotovo u avgustu mesecu, Nikolini to nimalo ne predstavlja problem. Ona ne gleda da li će jesti u restoranima gde za večeru morate da izdvojite i do 500 evra, ili kupiti nešto na ulici, već ispunjava svojim ćerkama sve želje. Takođe, samo za ležaljke i jedno piće na popularnoj plaži Formentera potrebno je izdvojiti i do 100 evra, ali Nikolina ne žali za parama, već u potpunosti uživa", objašnjava izvor.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Nemanja Nikolić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir