NIJE BIO ALAV NA NOVAC, NI NA SLAVU! BIO JE PRAVIČAN! Kija Kockar odgovorila zašto nosti CRNI FLOR za Gruom i otkrila šta se delilo 3 nedelje pre TRAGEDIJE što joj je SLOMILO SRCE!

Kristina Kija Kockar pojavila se na jednom prestoničkom događaju u elegantnoj haljini, a ono što je mnoge iznenadilo jeste da je ona tom prilikom ponela crni flor - traku koja se nosi u znak sećanja na preminulog, a kolege su taj pevačici potez osudile.

Kija je bila bliska sa reperom, a sada je rešila da otvori dušu o odnosu sa njim.

"On je bio moj prijatelj duže od deset godina. Baš smo bili bliski i jako mi je teško. Bio je najpozitivnija osoba ikada, čovek koji je imao osmeh od uveta do uveta svaki put kada bih ga srela. Za deset godina možda sam ga jednom videla iznerviranog, jednom tužnog i to je to. On je bio čovek koji je imao toliko dogodovština i koji nam je mamio osmehe. Imala sam 19 godina kada sam ga upoznala i od tada smo bili baš dobri drugari. Ostali smo to do kraja... A tri nedelje pre tragedije smo se videli i nažalost, te večeri nismo ostali duže zajedno... Mislila sam da ću ga ponovo videti.... On se ni sa kim sa estrade nije posvađao, niti bilo ko ima bilo šta ružno da kaže o njemu. Nije bio alav na novac, ni na slavu. Bio je pravičan i zato je i bio moj drugu", ispričala e Kija o Daliboru Adonovu Gruu, koji je stradao prošlog ponedeljka vozeći kajt u Zemunu.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/Foto

