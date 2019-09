BUBA KORELI I DŽALA BRAT NUDILI ANI KORAĆ 12.000 € ZA SE*S UTROJE! Reperi se lože na starletu već 2 godine, ali se malo i David pita

Devojku Davida Dragojevića prate repovi iz prošlosti, a sada je isplivala informacija da su slavni bosanski reperi Ani nudili debele pare 12.000 evra za spot i seks utroje.

"Jala se još pre svog venčanja 2017. godine ložio na Anu Korać, koja je tada da svojom drugaricom Sorajom Vučelić bila top riba. Kada je slavio momačko veče, imao je priliku da bude sa njom, ali je ipak odlučio da to ne radi zbog svoje supruge u koju je bio jako zaljubljen, ali Ana mu je ostala tiha patnja. Buba Koreli i Džala Brat u nedavno uzeli Anin broj telefona kako bi joj ponudili ulogu u njihovom spotu, ali i da se ujedno provedu sve troje. Čuli su se telefonom i ostalo je da joj oni jave kada će biti snimanje", tvrdi izvor blizak starleti, ali Ana Korać sve negira, prenosi S.telegraf pisanje Sveta.

"Naravno da to nije tačno, to su gluposti. Evo David i ja se upravo smejemo na ovu priču. Ne poznajem Bubu, a još manje Jalu, uopšte nemam kontakt sa njima, nemam njihove brojeve telefona, niti smo se ikada čuli. Ne snimam spotove za njih, ali ne znam da li ćemo ubuduće sarađivati, ne znam šta nosi dan, šta nosi noć, ali sada je tako. Mene više ništa ne iznenađuje! Kakvi su to ljudi koji stalno nameštaju Davidu i meni ovakve stvari? Šta to imaju protiv nas? Zašto žele da nas unište, ne zanam, ali meni je ova priča smešna", rekla je Ana.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/Svet/foto Kurir

Kurir