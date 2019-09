ČABARKAPA TAJNO VIDEO ĆERKU MAGDALENU! Aleksandra besna: Za sve je kriv Karađorđe! Unuku više neće videti!

Aleksandra Subotić teško je podnela to što je njen otac Karađorđe Subotić bez njenog znanja odveo unuku Magdalenu da vidi oca Aleksandra Čabarkapu.

Ona je otkrila da je njena ćerka okarakterisala Čabarkapu kao "lažnog Davida".

Kako je objasnila, Karađorđe ju je svojim postupkom mnogo povredio, te da mu neće oprostiti.

"To što je uradio nimalo nije bilo lepo sa zaista me je povredilo. Smatram da nema prava da priča o tome kako bi ja trebalo da se pomirim sa čovekom koji šest godina Magdalenu nije video. Imam dečka kog je Karadordevo ponašanje takode povredilo i mnogo je ljut na njega", kaže Subotićeva i ističe da je velika laž da je njenom detetu sa ocem bilo lepo.

"To što je Karađorđe rekao da je susret Magdalene i njenog oca bio dirljiv velika je neistina. Mom detetu je sve njegove strane i vreme bilo neprijatno, nije mogla da shvati ko je taj čovek i zašto komunicira s njom".

Upravo zbog toga sam od prvog momenta bila protiv toga da imaju bilo kakav kontakt.

"Dete me je pitalo da li je to lažni David. Tolikoo odnosu cerke i oca. Nije znala ko je on i povezala ga je sa mojim bivšim", priča Aleksandra i dodaje da više nikada niko neće čuvati njenu ćerku.

"Kao i do sada, vodiću računa o sVom detetu, a više nema potrebe bilo ko da je čuva. Čak ni moj otac", zaključlia je ona

foto: Sonja Spasić

Kurir.rs/VIP/Foto Kurir

Kurir