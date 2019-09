ČOVEK JE SKOČIO SA BALKONA DA MI DOKAŽE DA ME VOLI: Zbog Nade Obrić obožavalac UMALO poginuo!

Nada Obrić bila je prava zavodnica, a to dokazuje i slučaj kada je čovek skočio sa balkona dok je ona imala koncert, a on je samo pokušavao da joj pokaže da je voli.

- Imala sam koncert, tad sam imala svoje ozvučenje, koje smo iznajmljivali. I odjednom odnekud probija svo to ozvučenje i sve se čuje "Nado, volim te!". I sad oni reflektorom nađu čoveka, on na balkonu. I završio se koncert, on i dalje ponavlja, i priđe, poznat je čovek, ali nažalost nije među nama. I kaže on kako me mnogo voli i da bi umro za mnom. I kažu mu oni "Nemoj da umreš, aj skoči sa balkona da dokažeš koliko je voliš" i on nije završio, ovaj je već skočio. Ja sam vrisnula, svi krenuli na njega, ja da ga opipam, a on kaže "E hvala Bogu, pipnula me je" - ispričala je u emisiji "Magazin in" pevačica i nasmejala sve u studiju.

