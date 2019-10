SRAM VAS BILO! ZAPUŠIĆU USTA POKVARENIM LJUDIMA: Žena Ljube Perućice objavila predbračni ugovor, evo na šta se pevač OBAVEZAO! (FOTO)

Ljuba Perućica i Katarina Kolozeus venčali su se 10. oktobra, a sada je "mlada" rešila da stane na put kometnarima o predbračnom ugovoru koji su potpisali.

Kada su svatovi došli po mladu morali su da potpišu ugovor kako bi mogli da priđu Katarini, što je bila šala, a ona je o svemu progovorila na Instagramu.

"Kume, nema na svetu dovoljno dijamanata, brilijanata, miliona, milijardi i biliona za koje bi ti mi prodali našu kumu. Možeš je kupiti samo svojom ljubavlju, pažnjom i odanošću. Zato ti je prodajemo upravo za to, svaka valjana prodaja se sastavlja uz ugovor, zato, ako želiš mladu najbolju u gradu potpiši ugovor. Ja, dole potpisani Ljubomir Perućica se obavezujem: da ću svojoj ženi Katarini svakog dana reći da je volim, da ću je ljubiti, maziti i razmaziti, da ću našoj deci menjati pelene, da ću biti pažljiv kao i do sada, da ću se truditi da joj ispunim svaku želju, da neću gunđati zbog desete haljine koju je kupila, da ću samo u nju gledati do kraja života, da joj neću ograničavati slobodu, da ću biti dobar, vredan i veran muž, da ću je grejati kada joj je hladno, da neću postati dosadan i nezainteresovan, da će joj život pored mene biti uvek lud provod, da ću je voleti i kada osedi, ugoji se i zbora, da ću razmaziti naše unuče", piše u ugovoru, a onda je Katarina dodala:

"Evo da vidite naš predbračni ugovor! Čisto da zapušim usta zlim, zavidnim i pokvarenim ljudima! I čisto da se zna, ne plaši se Ljuba da ću nešto da mu uzmem, oženio je devojku koja je i pre njega imala i svoj stan i auto ( i to mi nije kupio neki dečko ili slično, hvala Bogu imam divnu porodicu)! Prema tome, sram da vas bude."

