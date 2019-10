NE BIH GA U ŽIVOTU POGLEDALA, PRVENSTVENO ZATO ŠTO JE ONA BILA SA NJIM! Maja Marinković oglasila se čim je čula da je spajaju SA ZOLOM! A ove pikanterije NIKO NIJE ZNAO!

Čim je čula glasine da su se ona i Zola dopisivali, Maja Marinković oglasila se i istakla da se tako nešto nikad nije desilo. Naime, on je njoj pisao ali, kako kaže, ona te poruke nije videla, niti je kasnije obraćala pažnju na njih.

Podsetimo, Bora Santana je još pre nekoliko nedelja otkrio Miljani Kulić da se njen dečko javljao Marinkovićevoj na društvenim mrežama, u šta ona nije mogla da poveruje.

"Miljana i ja smo u super odnosima, ja sam bila kod nje na Željkovom rođendanu, ona i ja nikada nismo imale svađu. Obe smo konfliktne ličnosti, ali sa njom se nisam svađala. Kad sam otišla kod nje, pričale smo na tu temu. Ja Zolu u životu ne bih pogledala! On je dobar dečko, ali prosto nije moj tip muškarca, prvenstveno zato što je ona bila sa njim, a drugo, on nije moj tip muškarca, tako da nema od toga ništa", počela je Maja, a onda je otkrila sve o dopisivanju sa Zolom:

"Videla sam da je Bora komentarisao da je meni Zola slao poruke. On je meni poslao poruku, međutim, ja te poruke nisam videla. Mene je Miljana pitala za to, ali kažem, ja to nisam videla... I ja posle određenog vremena uđem na poruke i vidim poruke, da je nešto slao, ali ja nisam ni ulazila u to. Samo sam listala, ali mi je poslao poruku gde sam, a ja sam to iskulirala", zaključila je Maja.

Navodno, Zola je Maju još u julu u sitne sate pitao da li je živa, međutim, ona je sve to izignorisala.

