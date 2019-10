ISKRENA ISPOVEST GLAVE PORODICE KULIĆ! Čovek se pokida gledajući uplakanu ženu Mariju, a Zoli će TEŠKO OPROSTITI ono što mu je priredio!

Siniša Kulić nije za to da njegova ćerka Miljana rodi dete i slaže se sa onime o čemu njegova žena Marija uporno govori. Takođe, otac turbulentne Miksi više bi voleo kada bi mu se naslednica prvo udala, pa onda počela da razmišlja o porodici, posebno zašto što mu se Zola nimalo ne dopada kao osoba.

"Gledam 'Zadrugu', stalno pratim. Marija, Miljana i Željko mi mnogo nedostaju, mi smo mnogo vezana porodica i normalno je da mi fale. Nerviram se oko svega što se dešava, u nekoliko situacija sam se osetio užasno jer nisam mogao da pomognem Mariji. Ona, inače, ima jake migrene, nekad završi i na infuziji, kako da me ne potrese kad to gledam", počeo je svoju ispovest on.

"Marija je već rekla da je nepoverljiva prema muškarcima, a i ja sam. Ne procenjujem ljude po izgledu, već po delima. Zolino ponašanje nisam posmatrao kroz rijaliti, već u onom periodu kada je bio kod nas u Nišu i nije mi se dopao. Imam razumevanja za sve, da je mlad, da voli da spava do kasno, da ne želi da radi, ali opet, neke stvari zaista nisu u redu. Nemam ja ništa protiv njega, ja mom detetu samo želim dobro. Nisam siguran koliko je govorio istinu, poligraf je pokazao da dosta laže. Mora mnogo da se izvinjava da bismo mu oprostili sve što je rekao i uradio do sada", ističe Siniša pa objašnjava zašto smatra da trenutno nije idealan period da Miljana rodi dete.

"Smatram da Miljana ne bi trebalo da rodi dete, slažem se sa svim što kaže Marija. Voleo bih da mi se ćerka prvo uda, da bude sigurna, pa tek onda da misli o naslednicima. Ima vremena, a ona ima svog Željka koji je prelep zaista, ima pravilne crte lica, šarmantan je i umiljat, mnogo mi nedostaje. Jedva čekam da dođe kući, pa da ga odvedem u park, da idemo s njim na more i da ga učim da pliva. Za to služe babe i dede, da malo olakšaju roditeljima i da uživaju sa unučićima. Ne mislim da je prekid trudnoće nešto strašno, prosto mora se misliti na dete, mora mu se obezbediti sve. Željko ima sve što mu je potrebno i svi brinemo o njemu, ali što se drugog deteta tiče, voleo bih da znam da je Miljana u braku i da će imati nekoga uz nju da bebu gaje zajedno", otvorio je dušu on.

"Naravno da mi se ne dopada ideja da Miljana ne živi u Nišu. Ovde joj je porodica. Zola ne želi da ga kontrolišemo, a zna da bi ljudi javili kad bi se kockao ili radio bilo šta slično", zaključio je Siniša.

