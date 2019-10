SOFIJA NE ODUSTAJE DA POSTANE ŽENA FUDBALERA! Miloševićka se sad šetka po Madridu sa zvezdom ŠPANSKE LIGE! Kad su Ljajiću poslali njene fotke sa Lukom Jovićem, sve je rekao u DVE REČI

Da manekenka Sofija Milošević ne odustaje od ambicije da postane žena fudbalera, govori i činjenica da jednog od najtalentovanijih sportista Luku Jovića ne ostavlja na miru, pa tako manekenka trenutno boravi baš kod njega u Madridu.

- Sofija se trenutno nalazi kod Luke u Madridu, gde boravi već neko vreme. Priče koje je Luka pričao kako Sofiju navodno uopšte ne poznaje su smešne. Njih dvoje se opušteno ponašaju u Španiji, kao da Luka nije oženjen. Oni su u Madridu prvo bili u šoping-molu, pa su se posle odmarali u jednom kafiću. Sofija je toliko zaludela Luku da je on zaboravio da ima ženu Anđelu Manitašević i sedmomesečnog sina Davida. Anđela je mnogo lepa žena, a pre svega dobra majka, tako da nije zaslužila da se Luka ovako ponaša prema njoj - priča izvor i dodaje da su Jovića provalili i njegovi saigrači, kao i da je selektor reprezentacije ljut na njega.

foto: Printskrin/Instagram

- Luku su iz reprezentacije šutnuli zbog Sofije. On je prošlo okupljanje slagao da je povređen i da se mora vratiti u Madrid, a u stvari je ostao u Beogradu i izlazio je sa manekenkom. Selektor je saznao za to i šutnuo ga iz reprezentacije. Jović ima jako slabe partije zbog toga što je više fokusiran na ljubavni život, to jest na manekenku, nego na fudbal. Takođe se šuškalo da su u reprezentaciji tražili od selektora da Luku ne pozove da ne bi remetili red i mir, pošto je veoma neprijatno da se Jović sreće sa Ademom, koji je bio dugo godina sa Sofijom u vezi, a pričalo se da joj je čak i kupio stan od 300.000 evra. A Luka je Sofiji platio i reviju u Podgorici - završava naš izvor.

Ono što je posebno interesantno jeste činjenica da su fotografije njih dvoje prosleđene i Sofijinom bivšem dečku Ademu Ljajiću. Kada su mu drugovi poslali fotografije, napisali su mu: "Evo ti je devojka u Madridu, prešla je na špansku ligu", na šta je on odgovorio da ga je baš briga.



Svi Sofijini fudbaleri!

Manekenka izgleda baš voli fudbalere pa je tako Sofija prvo bila sa Ademom Ljajićem nekoliko godina u vezi. Da bi njega kasnije zamenila za starijeg, oženjenog Duška Tošića. Posle Duška je prešla na hrvatskog fudbalera Ante Rebića, da bi se sada skrasila pored Luke Jovića. foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.telegraf/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir