KIJINA MAMA PREKLINJALA SLOBU: Smiluj se mom detetu, nemoj da završi u zatvoru!

Nakon incidenta koji se dogodio prošle nedelje, kada je Kristina Kija Kockar usred noći upala bivšem suprugu Slobi Radanoviću u stan, gde je došlo do fizičkog i verbalnog kontakta, a potom i njenih pretnji o pokušaju samoubistva, oboje su zatajili.

foto: Vladimir Šporčić

Naime, pevač je Kiju najpre prijavio policiji za nasilje, a ubrzo potom u medijima sve demantovao. Pozadina njegove odluke krije se u Kijinom uslovu da to uradi, inače će ona pustiti u javnost njihove intimne slike i kompromitujuće snimke.

foto: Damir Dervišagić

Kako Kurir Stars saznaje, pevačicina pretnja njihovom intimom nije jedini razlog zbog kojeg je Sloba promenio iskaz. Tome je kumovala i majka pobednice „Zadruge 1“ Nadica, koja je zvala Radanovića telefonom i preklinjala ga da zaštiti njeno dete.



- Oboje ste prenaglili. Nije trebalo da dođe do toga, ali šta je, tu je. Ti znaš da ti Kija ne misli loše. Molim te, pomozi joj i nemoj da ideš dalje. Ostavite sve iza sebe, porekni sve za medije. Moram da je zaštitim. Znam da si ljut, ali smiluj se, nemoj da završi u zatvoru zbog gluposti i vaše burne reakcije - molila je Kijina mama Slobu telefonom.

foto: Vladimir Šporčić

Nadica nije mogla da dozvoli da se Kristini nešto loše desi, a uz to je zabrinuta da njeno dete u javnosti ne bude okarakterisano kao nasilnik.

- Stvar je preuzela u svoje ruke. Preklinjala je Slobodana da zaštiti Kiju i da skroje zajedničku priču za javnost. Kristina prvo nije odobravala majci da ga zove jer je smatrala da je to suludo, ali na kraju je poslušala. Radanović poštuje bivšu taštu i pokušavao je da vodi smiren razgovor. Međutim, bilo je s obe strane malo vike i dreke. U suštini, uspeli su da se dogovore, pa ćemo videti dokle će to ići - dodaje naš izvor.

Kurir.rs/Marija Dejanović Foto: Kurir

foto: Kurir

Kurir