HAOS U BANJALUCI! BIVŠI LJUBAVNICI SE SRELI NA SUDU! Sonja Bašić tvrdi da je pevač hteo da je ubije! Halid Muslimović: Proveravao sam da li si živa, pošto si bila PIJANA!

Halid Muslimović danas se prvi put suočio s bivšom ljubavnicom Sonjom Bašić u Osnovnom sudu u Banjaluci po optužbi da ju je brutalno pretukao u julu mesecu 2018. godine.



Bosanski pevač u zgradu suda stigao je sa svojim advokatom. Dok je prolazio pored novinara, samo je rekao da nema čega da se plaši i da je spreman. Međutim, brzo se ispostavilo da nije bio u pravu, jer ni on ni njegov advokat nisu adekvatno odgovarali na Sonjine optužbe, a tražili su i pauzu kako bi se dogovorili o pitanjima koja će joj postaviti.



Nakon što je pročitan optužni predlog, Bašićeva je dobila reč:



Smejao se u sudnici



- Halida sam upoznali u novembru 2015. na njegovom nastupu u Australiji. Od tada smo u emotivnoj vezi. Na početku je sve bilo u redu. Osim ljubavnog, imali smo i poslovni odnos. Dogovorili smo se da ja njemu pomognem u otplaćivanju dugova. Davala sam mu novac, sve dok nisam shvatila da njega samo moje pare zanimaju. Tada sam odlučila da raskinem s njim.



Na ove njene reči Halid se smejao pa ga je sudija opomenuo zbog nedoličnog ponašanja. Bašićeva, koja je došla iz Australije, nastavila je svoj iskaz:



- Došla sam u Banjaluku u julu prošle godine s namerom da se s Halidom na lep način dogovorim o otplati duga. Trebalo je u sredu da mi uplati 12.000 evra, ali to nije učinio pa sam odlučila da odem na njegov nastup u Kozarac u četvrtak uveče. Tu smo se sreli, bila sam s prijateljima za stolom, a on je stalno dolazio kod nas. Nakon fajronta, zamolila sam ga da me odveze do taksi stanice, koja je na sto metara odatle. U autu sam ga pitala zašto mi nije uplatio pare, tad je on podivljao, počeo da me psuje, preti, a zatim je dodao gas i krenuo ka Banjaluci. Onda je počeo da me udara rukom po licu, pa se zaustavio, uhvatio me za kosu, izbacio napolje, gde sam pala na veliki kamen i povredila kuk. Onda me je vratio u kola i sve do Banjaluke me tukao rukama po licu. Po dolasku sam rekla da ću zvati policiju, što ga je razbesnelo pa mi je polupao telefon, izbacio me na beton i odvezao se. Nisam mogla da pozovem policiju jer nisam znala broj, pa sam po ulasku u stan fotografisala svoje povrede i poslala ih advokatu. Sutradan sam otišla u bolnicu na pregled, pa u policiju, i podnela prijavu.

Muslimović je rekao da želi da postavi pitanja bivšoj ljubavnici. Zanimalo ga je koliko je popila alkohola te večeri, kao i koliko dugo se zadržala na pločniku nakon što ju je izbacio iz kola. Kada je rekla da ne zna tačno jer je bila u šoku, Halid je odgovorio:

Kako je Bašićeva rekla australijski konzul iz Beča dao joj je punu podršku, ali je zbog tehničkih problema konzul zakasnio na pretres.

Australijski konzul iz Beča Sandra Zvaćula nije uspela da stigne na suđenje zbog kvara na automobilu. Ona se Bašićevoj javila i rekla da joj je žao što nije mogla da dođe. Ponudila je zaštitu Sonji, i poručila da joj se javi ako joj nešto zatreba.



Pijana



- To je laž. Ti nisi dugo bila na pločniku ispred zgrade. Ja sam se posle tri minuta kolima vratio da vidim kako si, da li si živa, pošto si bila pijana.



Sonjin advokat Dragan Tolimir tražio je da svedoči i veštak i da se izjasni o telesnim povredama, što će se i dogoditi 10. decembra, na sledećem pretresu.

