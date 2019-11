ISPOVEST DANIJELE (40) IZ ZAJEČARA KOJA ĆE POTRESTI SRBIJU: Sin je uzimao DROGU već sa 11, pa me krvnički TUKAO, a njegovog oca BAŠ BRIGA!

Danijela Todoriković priznala je da je njen sin zavisnik, a sada je podelila potresne detalje svog života.

Ona se takmiči u jednom muzičkom šouu, gde je iznela tužnu priču, a sada je ispričala sve.

foto: Printscreen/Youtube

"Teško mi je da o tome pričam, ali želim da skrenem pažnju drugim roditeljima da povedu računa o svojoj deci, da ih ne zapostave i ispuste. Da uvek znaju gde su, sa kim su i šta rade. Moj sin je sa 11 godina dospeo u loše društvo, a ja to tada nisam videla. Sve se dogodilo munjevitom brzinom, nisam stigla da reagujem na vreme. Na početku petog razreda je počeo da koristi psihoaktivne supstance. Tonuo je sve dublje, a ja nisam mogla da mu pomognem", kaže Danijela i otkriva sa čime se sve borila.

"Bilo je zaista užasno. Kada bi došao kući, ne bi me prepoznao, doživljavao bi me kao neprijatelja. Trpela sam od njega razne stvari! Zlostavljao me je fizički i psihički, bilo je tu udaraca… Ali sam sve to podnela jer sam majka… Majka koja je samo želela da pomogne svom detetu i iščupa ga iz kandži droge", rekla je.

foto: Printscreen/Youtube

Kako je otkrila, za sve ove godine koliko se Nemanja bori sa narkomanijom od prvog muža nikada nije dobila podršku.

"Njega ne zanimaju naša deca. Kad god bih ga pozvala da mu kažem da je Nemanja u ozbiljnoj nevolji, on nije želeo da čuje za to ili mi se jednostavno nije javljao. Alimentaciju mi je poslednji put uplatio 2009. dok je radio u državnoj firmi i od tada nisam dobila nikakvu pomoć od njega. Živela sam od socijalne pomoći", ispričala je pevačica i dodala:

"Nemanja se leči gotovo godinu dana. Lekari iz Zaječara su nam dali uput za lečenje u bolnici u Beogradu, u Palmotićevoj, i ja ga stalno dovodim na terapiju jer nemamo uslove da konstantno bude u bolnici. Nadam se da će mu biti bolje, ali strahujem za njegovo psihičko zdravlje kada bude prestao sa terapijom. Bojim se da se ne vrati u te vode."

Kada je počeo sa terapijom u bolnici, Nemanja je paralelno uzeo drogu, što ja ugrozilo njegovo zdravlje.

"Uzimao je tablete koje mu je prepisao lekar, a paralelno je koristio psihoaktivne supstance. Tada mu je naglo pozlilo, doživeo je epileptični napad i umalo umro. Jedva su ga spasli", otkrila je ona.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir