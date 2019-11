MANEKENKA SE ODAVNO NAMERAČILA NA FUDBALERA: Evo ko je spojio Sofiju i Luku!

Sofija Milošević molila je fudbalera Nemanju Radonjića da je upozna sa njegovim kolegom Lukom Jovićem, saznaje Kurir.

Budući da je manekenka bila u drugarskim odnosima sa članom Olimpika iz Marselja, predložila mu je da joj pomogne da dođe do igrača Real Madrida, što je on i učinio.

Zajednički prijatelji

- Sofija i Nemanja znaju se već neko vreme i imaju zajedničke prijatelje. Zato je ona u jednom razgovoru šaljivo rekla da bi volela da je upozna sa Lukom, a Nemanja ju je odmah posavetovao da ode u Crnu Goru na more jer je Luka tamo. Ona je, nakon tog saznanja, spakovala stvari i zapucala na primorje, ali je taj pokušaj propao - govori naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- Kako nije uspela da osvoji Luku na moru, opet je pozvala Radonjića i tražila mu da joj pomogne da se približi fudbaleru. Nemanja je to i učinio. Momci iz zajedničkog društva su jedne noći u izlasku spojili Sofiju i Luku, nakon čega su oni počeli da se viđaju.

Dva meseca u vezi

Inače, Nemanja navodno izbegava da govori o ovome jer se pisalo da su on i Sofija bili u šemi kada se pojavio snimak na kome se vidi da su prisni.

Podsetimo, Sofija i Luka viđaju se dva meseca. Ona na sav glas priča o njihovoj vezi, dok se on još uvek nije izjasnio u kakvom su odnosu. Luka inače ima osmomesečnog sina Davida, kojeg je dobio u vanbračnoj zajednici sa Anđelom Manitašević, sa kojom je bio u četvorogodišnjoj emotivnoj vezi.

Napokon priznala

SOFIJA: ZALJUBLJENA SAM U LUKU!

Zaljubljena sam. Ja sam jedno veliko dete, a Luka me je osvojio jer u sebi nosi to isto - detinju iskrenost. Deca u nama su se prepoznala. Nazvali su me rasturačicom braka, iako Luka nikada nije bio oženjen. Optužena sam i da sam kriva za krah ljubavi sa majkom njegovog deteta, iako su oni vezu okončali još pre tri godine. Svašta se piše, ali najvažnije je da nas dvoje znamo istinu i da smo srećni zajedno - rekla je Sofija za magazin Helou i, između ostalog, dodala kako se fudbaler nosi sa njenom pojavom.

- Želim da zajedno napredujemo. I, ako se sutra raziđemo, da iz tog odnosa ponesemo nešto lepo, da znam da sam sazrela, nešto naučila i postala bolja. Spremna sam da priznam greške i da radim na njima. Koliko god da je teško biti sa mnom u vezi, istovremeno je veliki dobitak. Podrška sam i pokretač, u svakom smislu. Mislim da su ljubav, napredovanje i zajednička sreća suština svake veze.