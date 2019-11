ONA JE SAD MOJA MAJKA, TI SMEŠ PO IMENU DA JE ZOVEŠ!? Ražnatovićeva svastika zinula: Ovo je SVIMA PROMAKLO! (FOTO)

Poznato je da među Rodićima i Ražnatovićima vlada hrmonija, a jedan Veljkov komentar upravo to i dokazuje. Naime, Cecin sin još u martu Bogdaninu majku smatrao je svojom, pa se i šalio sa tada budućom svastikom kako "ona sada Danijelu može samo po imenu da zove".

Lepa Nataša objavila je na Instagramu fotografiju sa majkom, a Ražnatović je prokomentarisao:

"To je moja mama sada, ti smeš da je zoveš Danijela".

"Tako je Veljko, kaži ti njoj", nastavila je prepisku gospođa Rodić.

"Ja se izvinjavam, nisam obaveštena", dodala je na kraju Nataša.

Inače, utisci sa svadbe koja je održana u nedelju i dalje se prepričavaju. Majka Danijela sumirajući prve utiskepriznala da ne može sebi da dođe od sreće koja ju je obuzela.

"Utisci ljudi su fenomenalni. Kažu da u životu tako nešto nisu videli, svi su oduševljeni. U jednom trenutku nisam mogla da verujem koliko ljudi je došlo u Titel, nisam mogla da prođem do supruga i Svetlane u trenutku kad je Veljko gađao jabuku. Posle toga mi je i kuća bila puna ljudi, a kada je Bogdana izašla jedva je prošla do kola. Ispred Hrama isto, ali dobro sve je to lepo i stvarno nikakav incident se nije desio. Ni tada, a ni tokom slavlja u sali, i zbog toga mi je posebno drago", rekla je ona.

