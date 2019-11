SVI DETALJI SEVERININOG OČAJA POSLE PRESUDE: Evo kad se pevačica rastaje sa sinom (7), a kada će ga sledeći put videti

Pevačica Severina Kojić, kojoj je sud uzeo dete i dao ga ocu Milanu Popoviću, ima pravo da viđa sina utorkom i četvrtkom od 15 do 20 časova i svakog drugog vikenda. S obzirom na to da je danas četvrtak, Severina bi do isteka tog termina, odnosno do 20 časova trebalo da preda dete ocu.

foto: Dado Đilas

Privremenom merom, čije izvršenje ne odlaže žalba na koju Severina ima pravo, određeno je i da se sa sinom može družiti svaki drugi vikend, počevši od ove subote. Dete može da preuzme u subotu u 10 časova i da ga ocu vrati u nedelju do 20 časova. Presudom je regulisano i kada će Severina moći da viđa sina tokom letnjih i zimskih raspusta, praznika...

Zašto je sud doneo ovakvu odluku Iako je dečak do sada živeo sa majkom, sud u Zagrebu ipak je presudio u korist oca. Prema pisanju hrvatskih medija, ključan je bio Centar za socijalno starateljstvo, čije su zaposlene smatrale da je bolje da starateljstvo dobije Milan Popović. Moguće je, međutim, da će posle žalbe Severine, viši sud doneti drugačiju odluku, ali da ne prejudiciramo...

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Jutarnji

Kurir