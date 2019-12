ŠKOLA OPTUŽILA PEVAČICU: Severina izazivala stres kod sina da bi u javnosti ispala žrtva!

Porodična drama Severine Kojić se danima ne smiruje nakon što je hrvatski sud odredio da njen sin Aleksandar živi sa ocem Milanom Popovićem.

Prema presudi, do koje je Kurir došao, zaključak sudije Tee Golub, koja vodi slučaj, jeste da je pevačica nemarna majka, koja kod sina izaziva stres, a sve da bi sebe prikazala kao žrtvu u javnosti.

Ovom zaključku prethodio je događaj od oktobra 2019, kada je Aleksandar bio na rekreativnoj nastavi u Novom Vindolskom, a kada je Seve na ličnu odgovornost došla da ga uzme bez reči objašnjenja.

- Škola izražava sumnju da majka svesno zanemaruje dečakove potrebe, jer je kratko obrazložila da je došla po dete prema uputstvu učiteljice, što je potpuna manipulacija činjenicama, pošto iz izveštaja koordinatorke iz Novog Vinodolskog proizlazi potpuno suprotno - da je majku pokušala da uveri da je dečak dobro raspoložen i da nisu primetili nikakve razloge za odlazak, te su je molili da dečaku dopusti ostanak. Majka prilikom preuzimanja deteta iz hotela nije lično došla na preuzimanje, već je sedela u autu, a u hotel je ušao njen suprug Igor Kojić, koji učiteljicama nije hteo da da konkretan odgovor na pitanje da li je majka s njim - stoji u presudi.

U nastavku piše da je, kada je ugledala sina, pevačica izašla iz automobila i zagrlila ga, ali da se nastavnicima nije obratila niti objasnila zašto dečak ide ranije kući. Sudija smatra da je Kojićka htela sina da dovede do nesigurnosti kako bi po svaku cenu sprečila da otac dođe po dete u školu kada ona nije u mogućnosti.

- Majka ne vodi računa o zaštiti prava deteta, opstruira proceduru koju sprovodi škola, te na taj način svog sina, kao i ostale učenike, stalno dovodi u stanje stresa, a i nepotrebnog emocionalnog pritiska, s kojim dečak nije u stanju da se nosi (kako je u više navrata uočeno u školi, o čemu je obavešten i centar za socijalni rad), a sve to samo da bi samu sebe prikazivala kao žrtvu pred očima i ušima medijskog prostora i šire javnosti - otkriva Kurir iz presude Tee Golub, gde još piše da Severina stalno tokom postupka tvrdila da je postupanje suda temeljeno isključivo na finansijskoj koristi od strane Popovića, koga je u javnosti predstavljala kao „beskrupuloznu osobu, jer je novac jedini jezik koji on razume“.

.Supruga Milića Vukašinovića, Suzana Vukašinović, pružila je podršku Severini Kojić, kojoj su pre nepunih 10 godina takođe oduzeli decu.

- Htela sam da prećutim, ali ne mogu, jer sve u meni vrišti. Znam vrlo dobro kako se osećaš, znam taj osećaj kad sve u tebi vrišti, a nemoćna si da bilo šta uradiš. Davne 2010. to sam osetila na svojoj koži i vrlo dobro znam to stanje šoka kada žena sudija starateljstvo dodeljuje suprugu, a ne vama, i to samo zato što ste se odvažili da uzmete život u svoje ruke. I naravno, niko se ne zapita koliko štete nanese detetu i koliko to psihički utiče na njih, jer neko je zaboga platio da dobije papir na kome piše da je on staratelj i njegovo jedino zadovoljstvo je osveta koju vrši nad vama, ne obazirući se koliku traumu ostavlja na detetu. Na ovom putu čeka te puno prepreka, kamenovaće te mnoge „žene“, tebi vrlo znane i neznane, samo zato jer si se odvažila da iskoračiš i izađeš iz zone u kojoj si se osećala loše. Nemoj se osećati loše zbog toga, jer niko ne hoda u tvojim cipelama osim tebe. Naoružaj se strpljenjem i ne dozvoli da iko vidi tvoje suze. Hodaj uzdignute glave, jer ti si primer svom detetu, kako se leti i onda kada su ti krila srezana - napisala je Suzana na Fejsbuku.