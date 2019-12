NIJE SVE SAVRŠENO: Jelena i Ivan važe za najskladniji par sa JAVNE SCENE, a pevačica priznaje zbog čega LAŽE SVOG MUŽA!

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić važe za jedan od najskladnijih parova sa javne scene, a sada je pevačica priznala da nije uvek iskrena prema svom suprugu.

Tomaševićeva je priznala šta je slagala svog muža.

"Recimo, stojim na uzbrdici, auto stoji ispred mene i malo ide u rikverc, da me ćušne. Međutim, ja spustim glavu da ubacim u brzinu i ćušnem ja njega. Šta treba da kažem? Ja sam ćušnula, ili je on ćušnuo? To su dobronamerne, bele laži", rekla je Jelena kroz osmeh.

"Nemoj da priznaš ni sad", savetovao ju je glumac Zoran Pajić, koji je takođe bio gost u emisiji "Magazina In".

