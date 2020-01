ULAZI NAORUŽAN: Vladimir Tomović se vraća u Zadrugu, a evo kome će se opako osvetiti

Vladimir Tomović, pošto je diskvalifikovan, se vraća u Zadrugu kako bi odradio kaznu koja mu je usledila po ugovoru. Ali ne samo zbog toga!

Kako je imao prilike da se u spoljnom svetu naoruža pikanterijama, mnogima će se u rijalitiju osvetiti, a Mina vrbaški je svakako prva na tapetu jer mu je ona i napakovala diskvalifikaciju!

"Vladimir ima Minu u šaci, ona je sigurna da tu tajnu malo ko može da sazna, ali Vladimiru se javio jedan čovek i sve mu argumentovano ispričao. Reč je koliko znam o strašnoj situaciji kroz koju je Mina prošla kao maloletna i njena mama Ivana je tek nedavno saznala za to. Mina je to za sada jako dobro skrivala, jer ima veliku traumu koju verovatno nikada neće ni izlečiti. Vlada zna sve detalje o tome, pa ako progovori, ona će zemlju da prekopa u izađe iz rijalitija. Ne verujem da će sve izneti odmah, ali ako se zalači za njega, verujem da će da je pecne i stai joj do znanja da zna njenu najmračniju tajnu. Rijaliti će tek tada početi!", kaže izvor.

"Ivana je saznala da Vladimir sve zna i preklinje ga da to ne uznese. On se i o Mensuru dosta raspitao, saznao je neke stvari, tako da se vraća spremniji nego ikad. Nije gubio vreme, već je o svima sa kojima nema baš neki odnos saznao poneku informaciju, ali Mina definitivno treba najviše da ga se boji".

foto: Printscreen

Kurir.rs/Star

Kurir