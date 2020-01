HRIŠČANKA SAM, OPROSTIĆU! Jelena Tomašević progovorila o Ivanovoj preljubi, pa ŠOKIRALA priznanjem!

Pevačica Jelena Tomašević ima uspešnu karijeru i uspešan brak sa glumcem Ivanom Bosiljčićem.

Jedan od najlepših bračnih parova naše estrade roditelji su prelepe devojčice Nine, a planiraju i proširenje prodice.

Tomaševićeva i Bosiljčić čuvaju svoju intimu, u cilju mirnog porodičnog života, ali je Jelena jednom prilikom otvorila dušu pred voditeljima popularne emisije i progovorila na temu suprugove preljube.

"Nikada ne reci nikad. Uvek kada sam u životu govorila da nikada to ne bih uradila, dešavalo mi se da upravo to uradim. Kako da kažem, hrišćanska sam i učena sam da praštam, tako da ću tako postupiti ako dođe do takve situacije, ali verujem da se nikada neće dogoditi", izjavila je iskreno pevačica.

