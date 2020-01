BOGATI TURČIN JE IŠAO U ŠKOLU SA EMININIM MUSTAFOM! A evo šta još ne znate o Ozkanu Šenu: Ovako ga je Sonja OSVOJILA!

Sonja Vuksanović je, kako se navodi, uplovila u novu romansu sa turskim biznismenom i pevačem Ozkanom Šenom.

Oni su u vezi nešto manje od tri meseca, a o njihovoj ljubavi je prvi put progovorio upravo on! U Beograd je stigao zbog poslovnih obaveza, ali i kako bi bio sa svojom izabranicom koju je upoznao, kaže, slučajno.

"Slučajno smo se upoznali na jednom gala događaju u Dizeldorfu. Stekla je moje poverenje na prvi pogled, što je veoma teško pronaći među današnjim ženama", izjavio je za "Premijeru" Ozkan.

Tom prilikom, takođe, objasnio je i kako zna ko je Emina Jahović.

"Eminu znam zato što je živela u Turskoj, a bila je udata za Mustafu, koji je moj školski drug", iznenadio je on.

Sa druge strane, za jedne medije otkrio je da je nada i te kako pristuna kada je svadba sa lepom Sonjom u pitanju.

"Niko ne zna šta može nekada da se desi, ali nada je tu, naravno."

Ozkan je, inače, imao veoma teško detinjstvo, a pune tri godine je, kao mlad momak, sav novac koji je zaradio štedeo za cigle i materijal za prvu salu za proslave koju je napravio. Potom je počeo da zarađuje veliki novac i pravio je salu za salom, što u Turskoj, što u Evropi.

Međutim, nije svu zaradu čuvao za sebe, već je njen deo uvek poklanjao ljudima. Zbog toga je u Turskoj dobio i nagradu za izuzetnog humanitarca.

"Malo toga humanitarnog pokazujem javnosti, jer je to stvar srca. U Africi pravim zgrade, vodovode, česme za decu da imaju da piju vodu... Podržavam i bolnice. Voleo bih da i drugi rade to što ja radim, želim da ih pokrenem. Muzika je samo moj hobi. Tako sam vaspitan, da treba da se podržavaju svi ljudi, međusobno, da se pomažu. Što se tiče prve sale, da. Godinama sam radio na tome i nisam očekivao da ću imati toliki uspeh", objasnio je on.

On je, više puta, preko Instagrama ljudima delio novac, ali i skupe poklone poput satova od više hiljada evra.

"To je skrivena poruka ljudima. Sve što zaradi treba da se deli, to je tajna svih uspešnih ljudi. Želim da budem motivacija drugima, to što zaradimo stvarno treba da delimo sa onima koji nemaju. To će nama doneti još više", siguran je on.

