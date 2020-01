NIKŠA JE SAMO RAZVOZIO STARLETE NA POSAO! POTRČKO! Tako je bar meni pričao: Zadrugara bivša raskrinkala bez PARDONA!

Darija Stević, nekadašnja zadrugarka i bivša devojka Nikše Kokanovića koji samo što se pridružio rijaliti ekipi u Šimanovcima, navodno tvrdi kako je on trenutno na uslovnoj, a da je bio u zatoru jer je navodno dilovao drogu u Emiratima.

"Nikša je bio narko-diler, tačnije nečiji potrčko. Svu tu drogu i sve te opijate koje je nosio, nosio je za Emirate. U Emiratima je imao ženu, sada ima i dete. Živeli su jako bahato, svi zajedno, cela ta kriminalna grupa, jako bahato. Putovali su, svi su zajedno živeli u jednom stanu, orgije su bile non-stop, a on nikad strejt nije bio", počela je, navodi se, Darija.

"On čak ima svoj karton u ustanovi za odvikavanje od narkotika i uhapšen je 2016. godine. On je sad na izdržavanju uslovne kazne..." objašnjava dalje, navodi se, ona pa tvrdi kako se Nikša druži sa starletama, a povod njihovog druženja je njegova navodna umešanost u prosituciju, tako što je devojke prevozio do "posla".

"U njegovom društvu su bile razne starlete od Nataše Šavije do Nine Prlje, još jedne Nine, ne mogu da se setim prezimena, devojka se povukla iz javnog života potpuno, čak mislim da i ne živi u Beogradu, Mina Vrbaški... To je ono čega bih ja mogla da se setim... On je podvodio devojke, a njegova uloga tada je bila da on nju samo preveze, verovatno iz Inđije ili ne znam ni ja, do odredišta gde je trebala nešto da uradi. To je on meni lično rekao", zaključila je bivša zadrugarka.

